KRIMI PRÍPADY Dráma v okrese Senec, aká na Slovensku nemá páru: Narkoman nepoznal zľutovanie, brutálne zavraždil troch ľudí

KAPLNA - Bol júlový podvečer, keď sa malebnou obcou Kaplna v Seneckom okrese ozvala ohlušujúca rana. To 28-ročný narkoman Henrich Masár práve v plnej rýchlosti narazil autom do otáčajúceho sa prívesu kamióna. Ako zázrakom sa mu nič nestalo. Vedomý si toho, že mu je polícia v pätách, vybehol z vozidla a namieril si to do najbližšieho rodinného domu. V tom momente sa začala odvíjať rukojemnícka dráma, akú Slovensko nezažilo.