VIDEO Pápež je už na Slovensku! Na letisku ho vítala Čaputová aj zástup ľudí

Pápež priletel so svojou oficiálnou delegáciou a 80 novinármi. Na letisku ho na úpätí predných schodov lietadla privítala prezidentka Zuzana Čaputová. Spolu s ňou ho privítali aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predstaviteľ katolíckeho disentu František Mikloško, Herta Vyšná, ktorá prežila holokaust, a Mária Jasenková, riaditeľka občianskeho združenia Plamienok, ktoré je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej starostlivosti.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

16:50 Aktualizované V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub, to boli prvé slová pápeža Františka po príchode na Slovensko, ktoré adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Uviedla to vo svojom vyhlásení na bratislavskom letisku.

Prezidentke bolo cťou a potešením, že mohla na Slovensku privítať Svätého Otca. "V dobe, v ktorej žijeme, je poznačená bolesťou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, môže byť jeho príchod naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju," povedala Čaputová.

Hlava štátu sa s pápežom po prílete stretla v salóniku na bratislavskom letisku, kde sa ho opýtala, ako sa má. On jej podľa Čaputovej slov odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu vlieva energiu.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Na letisku ho vítali aj premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár, ako aj viacerí slovenskí biskupi. Prítomný bol aj šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok či primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Bol by som rád, keby sme upokojili situáciu, a som presvedčený, že návšteva Svätého Otca ju môže upokojiť," povedal predseda parlamentu Boris Kollár na letisku. Verí, že pápež František na svojej návšteve Slovenska upokojí spoločnosť, ktorá je veľmi rozoštvaná.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) uviedol, že Svätý Otec je mužom lásky, pokory, úcty a ľudskej dôstojnosti. "To, čo chcem, aby pápež zanechal na Slovensku, je pokoj a verím, že ho prinesie aj do politiky, a hlavne nám to pomôže odraziť sa a pozerať dopredu," hovorí Heger. Dodal, že od návštevy pápeža má veľké očakávania a je to významná udalosť pre Slovensko.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom a soľou. Svätý Otec dostal tiež kyticu z pôvodných slovenských druhov rastlín a bylín. Na letisku je zároveň približne 500 veriacich z farnosti v bratislavských Vajnoroch, kde v roku 1990 celebroval svätú omšu pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve SR. Nasleduje predstavenie delegácií oboch strán a čestnej stráže. Prezidentka a pápež sa následne presunú do VIP salónika na letisku na krátke stretnutie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Krátko po prílete pápeža sa rozozneli zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali na modlitbu za pápeža.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Z letiska sa pápež presunie na ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde bude mať aj príhovor. Následne bude mať súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej.

Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.

Zdroj: TASR/Michal Svítok