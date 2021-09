Nový cestovateľský semafor je tu! Slovensko sa výrazne zhoršuje, susedia sú stále zelení!

BRATISLAVA – Situácia na Slovensku sa nám rapídne zhoršuje, čísla nám raketovo rastú, pribúdajú hospitalizovaní aj úmrtia. Z týždňa na týždeň sa epidemická situácia na Slovensku zhoršila niekoľkonásobne, čo si všimli aj v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). To nás na ich COVID automate sfarbilo zo zelenej na oranžovú. Čo to podľa Martina Klusa pre nás znamená?

Leto sa nieslo v znamení pokoja, uvoľnenia opatrení a letných dovoleniek. Ľudia cestovali do zahraničia, užívali si slnko, voľnosť a zabudli na koronavírus. Po letných prázdninách sa však všetci vrátili do reality a narazili na problém – čísla nakazených začali rapídne rásť. Viaceré triedy v niektorých školách sa zatvorili krátko po začatí školského roka, od budúceho týždňa budeme mať na Slovensku len štyri zelené okresy a už aj rovnaký počet bordových. Pre ľudí to bude znamenať sprísnenie opatrení a obmedzenie pohybu.

Archívne VIDEO Situácia je opäť horšia: Máme štyri bordové okresy, Lengvarský očakáva až 3000 prípadov denne

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus však na sociálnej sieti poukázal aj na ďalší rozmer zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku. A tou je mapa ECD. „Po letných prázdninách, ktoré sa niesli v znamení dovoleniek a relatívne dobrej pandemickej situácie, začínajú počty nakazených opäť výrazne rásť. Za pozornosť stoja aj trendy šírenia koronavírusu – najviac prípadov k nám importovali z Chorvátska, ktoré sa ešte minulý týždeň sfarbilo na mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dočervena, čo predstavuje zhoršenie situácie,“ napísal Klus na sociálnej sieti s tým, že mapa ECDC už zachytila aj zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku.

Podľa najnovšej aktualizácie sme sa totiž ako jediná krajina Vyšehradskej štvorky zo zelenej „prefarbili“ na oranžovú. Poľsko, Maďarsko a Česko naďalej ostávajú zelené, čo podľa Klusa a odborníkov značí, že Slovensko sa radí medzi krajiny EÚ s najrýchlejším rastom nových prípadov.

Zdroj: ECDC

Dajte sa zaočkovať

„Potvrdzuje sa, že tretia vlna s oveľa infekčnejším variantom delta, je omnoho rýchlejšia ako druhá vlna. Za štvrtok pribudlo vyše 900 nových nakazených, čo je najviac za posledných päť mesiacov. Podľa včerajších odhadov rezortu zdravotníctva by už koncom septembra mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Nárast ochorení je totiž u nás za týždeň približne dvojnásobný. Čo z toho pre nás vyplýva?“ upozorňuje štátny tajomník s tým, že vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať. Pretože hrozí, že s prichádzajúcou jeseňou sa nemocnice a zdravotníci dostanú do úzkych. Práve očkovanie znižuje riziko ťažkého priebehu a tým pádom aj odbremení nemocnice od prípadných hospitalizácií. Totižto, v nemocniciach je aktuálne podľa ministerstva zdravotníctva vyše 85 percent všetkých pacientov neočkovaných.

Zdroj: ECDC

Doteraz bola väčšina Slovenska zelená, s výnimkou východného Slovenska a Bratislavy, ktoré boli na mape ECDC oranžové. Začiatkom septembra sme na mape ECDC ešte boli celý zelení.