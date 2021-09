Publicista Juraj Hrabko: Je to skôr koaličný rokovací kolotoč než koaličná kríza

„Ku koaličnej kríze to má ďaleko. Vládna koalícia má viacero možností, aby si dokázala sama poradiť,“ povedal v diskusii na TASR TV. Podmienka lídra SaS Richarda Sulíka, aby Mária Kolíková aj po odchode z hnutia Za ľudí ostala ministerkou spravodlivosti, je podľa Hrabka zatiaľ iba v rovine vyjednávacej pozície.

„Sulík si takúto podmienku môže stanovovať, ale pravdou je, že koaličná dohoda, ktorou sú viazaní všetci štyria koaliční partneri, hovorí o tom, že ak Veronika Remišová teraz požiada, aby Kolíková odišla zo svojho postu, je Sulík povinný to akceptovať. Tak to podpísal v koaličnej zmluve. A zmeniť to nemôže sám, iba po dohode s ostatnými,“ upozornil Hrabko.

Zdroj: Topky - Maarty

Ak teda koaliční partneri akceptujú požiadavku SaS, budú podľa Hrabka musieť otvoriť koaličnú dohodu a v takom prípade sú otvorené aj všetky ostatné pozície. „Vejár možností, ako sa môže koalícia dohodnúť a rozhodnúť je široký,“ skonštatoval.

Hoci predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chcel ešte preveriť možnosť, že by hnutiu Za ľudí aj po prestupe skupiny poslancov do poslaneckého klubu SaS ostal parlamentný klub, podľa Hrabka to po poslednej novele rokovacieho poriadku možné nie je. „Je zrejmé, že poslanecký klub Za ľudí nemá osem členov, a preto automaticky zaniká,“ doplnil Hrabko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Koalícia na začiatku zle prečítala situáciu

Na margo opakovaného podávania žiadostí o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) Hrabko skonštatoval, že koalícia na začiatku zle prečítala situáciu a rozhodla sa prvú mimoriadnu schôdzu odsunúť obštrukciou. Teraz jej už podľa neho neostáva nič iného, len to opakovať, až kým sa táto agenda neprerokuje na riadnej schôdzi Národnej rady SR.

„Ak to niekomu prináša pozitívne politické body, tak je to opozícia. Lebo sa tým vzbudzuje dojem, že ten, kto v parlamente nechce rokovať, je vládna koalícia. Že sa bojí rokovať, aj keď má v parlamente veľkú väčšinu. Pritom je jasné, že minister Mikulec v parlamente odvolaný nebude,“ odhadol Hrabko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na margo návštevy pápeža Františka na Slovensku Hrabko povedal, že v tejto chvíli už nejde ani tak o to, koľko sa jej zúčastní ľudí, ako o to, aby prebehla bez komplikácií a podľa plánovaného programu. „Slovensko bude na niekoľko dní, obrazne povedané, pukom sveta. Reportáže sa budú vysielať po celom svete. Mnoho ľudí v zahraničí sa napríklad dozvie, že Slovensko má prezidentku. Meno Slovenska sa bude skloňovať vo všetkých pádoch. Preto je dôležité, aby všetko dopadlo tak, ako je plánované,“ uzavrel Hrabko.