Paragraf 363 bol prijatý za Lipšica: Pomohol aktivistom Greenpeace! Obvinenie zrušil aj Havranovi

Veľkú vlnu kritiky vyvolalo rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorá zrušila obvinenie bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému, ale aj finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi. Prokuratúra, ktorej šéfuje generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušenie obvinení argumentovala procesnými chybami. Neskôr k svojim rozhodnutia spravil aj tlačovú konferenciu.

O paragrafe 363 sa po týchto rozhodnutiach začalo vo veľkom diskutovať aj medzi politikmi, ktorí uvažovali aj nad jeho zmenou. Toľko diskutovaný paragraf je tu však od roku 2006 a bol prijatý v čase, keď bol ministrom spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý je dnes špeciálnym prokurátorom. Podľa neho však generálny prokurátor nemôže zrušiť právoplatné rozhodnutie v prípravnom konaní, keď nie je nikto obvinený.

"V procesnom štádiu, keď nie je nikto obvinený, takéto oprávnenie podľa výslovného znenia Trestného poriadku jednoducho nemá," uviedol Lipšic. Zdôraznil, že takýto postup počas 16 rokov účinnosti nového Trestného poriadku nebol nikdy aplikovaný.

V minulom roku generálny prokurátor vybavil 523 trestných vecí. V roku 2019 to bolo 457 trestných vecí, v ktorých obvinení, poškodení a ďalšie subjekty považovali právoplatné rozhodnutia prokurátorov a policajtov za nezákonné a žiadali ich zrušiť.

"Generálny prokurátor v roku 2020 zrušil 85 právoplatných uznesení, čo predstavuje akceptáciu 16 percent z celkového počtu podaných návrhov. V roku 2019 bolo zrušených 88 právoplatných uznesení, čo predstavuje 19 percent," povedal hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Paragraf 363 bol využitý aj v prípade zadržaných aktivistov Greenpeace, ale aj pri publicistovi Michalovi Havranovi, ktorého obvinili za článok o kňazovi Kuffovi. Známy je aj prípad Gábora Grendela v prípade financovania strany zo strany NOVA, ktorému zrušil obvinenie Generálny prokurátor. Politik o tom napísal v tej dobe aj blog.

"Ak tam boli tie chyby, ktoré sa vyčítajú, tak asi mal dôvod na rozhodnutie. Ja ale nebudem komentovať rozhodnutie generálneho prokurátora," uviedol pre médiá bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Pripomenul, že podobné rozhodnutia vydal aj on. Zdôraznil, že ak sa spomínaný paragraf použije, neznamená to, že sa vyšetrovanie skončilo. "Znamená to - odstráňte procesné chyby a podajte dôkazy, ktoré budú potvrdzovať viac," dodal Čižnár.