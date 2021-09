Mikasov úrad vydal ODPORÚČANIA: Dôležitá je nepretržitá kontrola! Rúška musíte mať aj vonku

Z kategórie "plne očkovaných" do kategórie OTP prešli organizátori omší a podujatí spojených s návštevou pápeža Františka len pár dní pred jeho príchodom. Dôvodom je zrejme aj nízka účasť. Na podujatia sa hlási oveľa menej ľudí, než sa očakávalo a mnohí kvôli prvotným opatreniam pôjdu za pápežom do Maďarska.

Podmienky pri návšteve pápeža sa menia: Lekár varuje! Ak štát podľahne tlaku, urobí nezvratnú chybu

VIDEO Podmienky účasti na podujatiach v rámci návštevy pápeža sa menia, vstup bude fungovať v režime OTP

Dôležité je zabezpečiť kontrolu opatrení

Odborníci varujú, že takéto podujatia s tisíckami ľudí sú v súčasnej epidemiologickej situácii, kedy evidujeme nárast počtu pozitívnych prípadov, veľmi rizikové. Úrad verejného zdravotníctva na čele s Jánom Mikasom preto vydal odporúčania pre organizátorov, alej aj účastníkov. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva v súčasnosti vykonávajú štátny zdravotný dozor na miestach, ktoré navštívi pápež František," uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

Odporúčania pre organizátorov

Najdôležitejším krokom je zabezpečenie dôslednej a nepretržitej kontroly dodržiavanie opatrení. "Vyčleňte dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest. V rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť len jeden režim (očkovaní, OTP alebo základ)," upozorňuje Mikas.

"Ak súčasne zorganizujete viaceré hromadné podujatia s rôznymi režimami, dbajte na ich dôsledné oddelenie tak, aby nedochádzalo k miešaniu účastníkov. To sa týka nielen samotného podujatia, ale aj príchodu a odchodu. Zabezpečte oddelené vstupy s čo najväčšou vzdialenosťou od seba," uviedol hlavný hygienik.

Dôležité je aj dodržanie kapacitného obmedzenia pre daný režim podľa aktuálneho COVID automatu. "Pre OTP v oranžových okresoch platí pre exteriér limit 50 % kapacity, ak sa nedá určiť, tak najviac 1000 osôb v exteriéri. Pre OTP v červených okresoch je limit pre exteriérové podujatia 25 % kapacity, ak sa nedá určiť, najviac 150 osôb," pripomenul Mikas.

Ďalšie odporúčania:

- pred vstupom na podujatie zabezpečte dezinfekciu rúk návštevníkov,

- každý sektor musí mať vlastnú infraštruktúru: hygienické zariadenia, predajne občerstvenia, stánky a podobne; organizátori a obsluha takisto musia zotrvať v danom sektore a neprechádzať z jedného do druhého,

- všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú hromadného podujatia, musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom, a to aj v exteriéri,

- ak sa niektoré podujatie bude konať v okrese v 1. stupni ohrozenia (červená), organizátor musí mať zoznam účastníkov s telefonickým alebo mailovým kontaktom; po 14 dňoch od podujatia je ho povinný zničiť.

Odporúčania pre verejnosť

Ak pred podujatím pociťujete príznaky respiračného ochorenia, hromadných podujatí sa nezúčastňujte a nikam necestujte. Ostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúce lekára, ktorý určí ďalší postup. "Na prepravu používajte, ak je to možné, individuálnu dopravu, teda osobné autá, v prípade mesta uprednostnite bicykle alebo chôdzu," odporúča Mikas.

"V prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy noste správne nasadené rúško alebo respirátor. Ak je to možné, vyhnite sa sedeniu s cudzími osobami. Ak to nie je nevyhnutné, v prostriedkoch hromadnej dopravy odporúčame nekonzumovať jedlá a nápoje," uviedol Mikas s tým, že ÚVZ SR odporúča obmedziť pohyb na miesto podujatia aj naspäť. "Nevyužívajte túto príležitosť na návštevu príbuzných, posedenia alebo nákupy," uviedol.

Ďalšie odporúčania:

- obmedzte pohyb na miesto podujatia a naspäť.

- dodržiavajte odstupy od iných ľudí, vyhýbajte sa zhluku tlačiacich sa ľudí. Pokúste sa vyhnúť aj miešaniu skupín osôb z rôznych miest. Pri stretnutí so známymi si nepodávajte ruky, neobjímajte sa a nebozkávajte,

- mjte pri sebe dezinfekčný prostriedok na ruky a použite ho vždy, keď nemáte možnosť umyť si ruky tečúcou vodou a mydlom, alebo ak nemáte v blízkosti stojany s dezinfekciou rúk.

Po skončení sledujte svoj zdravotný stav

Po skončení podujatia je dôležté dodržiavať uvedené opatrenia aj pri ceste domov. "V najbližších dňoch odporúčame obmedziť kontakty s inými ľuďmi na nevyhnutné minimum. Ak je to možné, využite prácu z domu," uviedol Mikas. "Sledujte svoj zdravotný stav. Ak sa u vás objavia príznaky respiračného ochorenia, zostaňte doma, kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a riaďte sa ním zvoleným postupom," dodal.

Odporúčania pre verejnosť počas podujatia

- nezabúdajte, že na hromadných podujatiach je povinné nosiť správne nasadené rúško alebo respirátor aj v exteriéri, platí to pre režim OTP aj pre zaočkované osoby,

- na hromadnom podujatí v režime OTP je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy medzi cudzími osobami, pri vstupe do priestorov si dezinfikujte ruky,

- dodržiavajte pokyny organizátorov a potrebné hygienické pravidlá a upozornite ich, ak uvidíte porušovanie protiepidemických opatrení,

- uistite sa, že obsluhujúci personál v bufetoch a stánkoch má riadne prekryté horné dýchacie cesty a používa rukavice; uprednostnite balené jedlá a nápoje, najmä vodu; v prípade jedál pripravovaných na mieste je menej rizikové tepelne upravené jedlo,

- dbajte aj na ochranu pred počasím - ak bude na mieste podujatia teplo, nezabudnite na prikrývku hlavy a slnečné okuliare; majte so sebou fľašu vody a nezabúdajte na dostatok tekutín; v prípade chladnejšieho počasia sa vhodne oblečte a dbajte na ochranu pred dažďom.