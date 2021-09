Podmienky pri návšteve pápeža sa menia: Lekár varuje! Ak štát podľahne tlaku, urobí nezvratnú chybu

Situáciu komentoval aj primár interného oddelenia nemocnice v Považskej Bystrici Milan Kulkovský. Nielen podľa neho je totiž takéto podujatie mimoriadne rizikové. Pôvodne malo byť toto hromadné podujatie vo všetkých mestách len pre zaočkovaných. Pár dní pred príchodom pápeža sa však podmienky zmenili a podujatia budú fungovať v režime OTP.

Ak štát podľahne tlaku, urobí nezvratnú chybu

"Už za súčasných podmienok je návšteva pápeža z epidemiologického hľadiska mimoriadne riziková. Ak však štát podľahne tlaku z cirkevných a politických kruhov a uvoľní kritéria účasti, urobí obrovskú a nezvratnú chybu," uviedol Kulkovský na svojej sociálnej sieti. Pravidlá boli podľa neho dané a každý mal dosť času na to, aby sa im prispôsobil.

Na omši v Šaštíne sa predpokladalo s návštevou 350-tisíc ľudí, nakoniec sa doteraz prihlásilo približne 30-tisíc ľudí. Ďalších 8000 ľudí plánuje na omštu prísť autobusom. Biskupi vyzývajú ľudí, aby sa zaregistrovali a KBS verí, že počet ešte vzrastie. Viacerí však hovoria o prekvapivo nízkej účasti. "Prípadná nízka účasť na stretnutiach s pápežom nie je dôsledkom prísnych a potrebných opatrení ale reality, ktorú si niektorí z nás nechcú priznať. Tou realitou je fakt, že Slovensko nie je až tak silne veriacou krajinou, za akú sa chceme považovať," uviedol.

"Mnohí sa na vieru farizejsky obracajú len vtedy, keď od Boha potrebujú pomoc alebo im vyhovuje spoločenský obraz “slušného” kresťana ovešaného krížmi. Od slušného človeka sú ale nekonečne vzdialení. Nie je pokrytectvom, ak chcete ísť na stretnutie s pápežom, ktorý považuje očkovanie za akt lásky k blížnemu, no vy nie ste ochotní tento akt podstúpiť?" konštatuje Kulkovský. "Ak neveríte pápežovi a jeho slovám, tiež zostaňte radšej doma...," dodal.

Na podujatia s pápežom bude umožnený vstup v režime OTP

Nezaočkovaní návštevníci sa budú musieť evidovať v registrácii OTP. Na stránke navstevapapeza.sk sa môže verejnosť prihlásiť odo dnes 6. septembra. Registráciu spustili okolo 13:30. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zároveň upozornili záujemcov o účasť v rámci OTP, aby sa neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale aby počkali na pondelkové spustenie registrácie OTP.

"Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle platných vyhlášok," uviedli z tlačovej kancelárie KBS. "Plne zaočkovaní, ktorí budú mať vlastné vstupy, sa môžu rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných, alebo do sektoru OTP," dodala kancelária. Avizovali tiež, že pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci budú musieť preukázať vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných 180 dňoch.

Organizátori si môžu vybrať

Organizátor hromadných podujatí si môže zvoliť režim na základe podmienok uvedených v COVID automate a v súlade s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR). "Ministerstvo zdravotníctva vyzýva všetkých účastníkov podujatí so Svätým Otcom, aby dôsledne dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia, a to nielen počas svätých omší a verejných stretnutí, ale napríklad počas prepravy verejnou dopravou, pri čakaní na vstup do sektorov či po skončení podujatí a návrate domov," uviedla v reakcii hovorkyňa zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Úrad verejného zdravotníctva SR už v súčasnosti stanovuje vo svojich vyhláškach všeobecné podmienky, ktoré sú platné pre všetky hromadné podujatia. "ÚVZ SR nemá možnosť rozhodovať za konkrétnych organizátorov, akým spôsobom si splnia svoje povinnosti vyplývajúce z vyhlášky. Momentálne si môžu slobodne vybrať z troch režimov (základ, OTP a zaočkovaní), ktorých nastavenia a podmienky zohľadňujú situáciu v okrese a tiež možné riziko pre návštevníkov," skonštatovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Zatiaľ platí upozornenie, aby sa návštevníci nespoliehali na to, že sa nechajú otestovať v blízkosti podujatia. "O prípadných mobilných odberných miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať," uviedla KBS. Pápež František navštívi Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy navštívi Prešov, Košice a zúčastní sa aj na národnej púti v Šaštíne.

Premiér by do zmeny pravidiel nezasahoval

Predseda vlády Eduard Heger nijakým spôsobom nezasahoval do zmeny pravidiel v súvislosti s návštevou verejných podujatí, na ktorých vystúpi pápež František. "Išlo o rozhodnutia organizátora, teda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorý musí konať v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," dodala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

Zmenu ocenilo hnutie Sme rodina i opozičný Hlas-SD, súhlasí aj strana SaS, pričom ale upozorňuje na nevyhnutnosť prísneho dodržiavania protiepidemických opatrení. Naopak, ostro opatrenie kritizuje poslanec OĽaNO Andrej Stančík, krok KBS vníma ako nezodpovedný a obrovský hazard, ktorý sa v čase rastúceho počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 vypomstí.