Zmena pravidiel pri návšteve pápeža: Výzva ministerstva! Heger do rozhodnutí nezasahoval

"Keď sme odhadovali počet účastníkov, ktorí prídu na návštevu Svätého Otca do Prešova, tak na počet 50.000 ľudí sme rátali s 1000 dobrovoľníkmi. Momentálne máme prihlásených viac ako 800 dobrovoľníkov, a teda ešte stále je potrebná každá pomocná ruka mladého človeka alebo aj starších ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a byť účastní tejto významnej duchovnej aj celospoločenskej akcie," uviedol Pavlišinovič.

Dobrovoľníci budú rozdelení do rôznych skupín. Časť z nich bude k dispozícii novinárom v press centre, ďalší budú dohliadať na parkovanie na záchytných parkoviskách. Rovnako budú poskytovať návštevníkom informácie, ale napríklad pomáhať i ťažko zdravotne postihnutým.

"Viacerí dobrovoľníci budú rozmiestnení aj na prístupových cestách, kde budú pozitívne vplývať na veriacich, aby si každý odniesol nielen zážitok z toho, že videl Svätého Otca, ale aby všetko, čo bude súčasťou celého stretnutia, pozitívne vplývalo na vnútro každého jedného človeka," vysvetlil Pavlišinovič.

V rámci registrácie sa dobrovoľníkov pýtali okrem iného aj na to, čo ich motivovalo k tomu, že sa prihlásili. "Každý sa mohol vyjadriť a podľa toho naši koordinátori dobrovoľníkov zatrieďujú a vytvárajú pracovné skupiny," dodal Pavlišinovič. Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.

Ministerstvo vyzýva dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia na podujatiach s pápežom

Organizátor hromadných podujatí si môže zvoliť režim na základe podmienok uvedených v COVID automate a v súlade s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). V súvislosti so zmenou podmienok účasti na verejných podujatiach v programe návštevy pápeža Františka na Slovensku to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

V mene rezortu zároveň vyzvala všetkých účastníkov podujatí s pápežom, aby dôsledne dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia. "A to nielen počas svätých omší a verejných stretnutí, ale napríklad počas prepravy verejnou dopravou, pri čakaní na vstup do sektorov či po skončení podujatí a návrate domov," dodala hovorkyňa. Rozhodnutie o tom, že na verejné podujatia počas návštevy hlavy katolíckej cirkvi budú mať prístup aj nezaočkovaní, ocenilo hnutie Sme rodina. "Vždy sme boli za to, aby sme ľudí nerozdeľovali do dvoch skupín a nezaočkovaných nijako nediskriminovali, preto túto zmenu rozhodnutia organizátorov vítame," uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

Prehodnoteniu pôvodného rozhodnutia a "zrovnoprávneniu" očkovaných i nezaočkovaných v tomto prípade rozumie aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. "Vzhľadom na to, že aj na iných hromadných podujatiach bol umožnený väčší počet ľudí po rozdelení do sektorov, bolo by nespravodlivé brániť tomu v prípade stretnutia s pápežom," uviedla na sociálnej sieti. Jedným dychom však zdôrazňuje, že masové podujatia zvyšujú epidemiologické riziko. "Preto bude nutné, aby organizátor zabezpečil riadnu kontrolu a aby návštevníci poctivo dodržiavali odstupy, kde to ide, a nosili rúška," dodala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo.

Zmenu podmienok účasti na podujatiach s pápežom víta aj strana Hlas-SD, pôvodné nastavenie považovala za nezmyselné, diskriminujúce a rozdeľujúce spoločnosť.

S kritikou na sociálnej sieti, naopak, vystúpil poslanec OĽANO Andrej Stančík, uvoľnenie opatrení označil za nezodpovedný krok, ktorým KBS podľahla politickému populizmu. "V čase prudko rastúceho počtu nakazených je to obrovský hazard, ktorý sa nám veľmi škaredo vypomstí na epidemickej situácii a, žiaľ, aj na počte obetí," napísal na sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v sobotu (4. 9.) oznámila, že verejné podujatia počas návštevy pápeža Františka v Prešove, Košiciach a Šaštíne budú napokon dostupné aj pre nezaočkovaných v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Nezaočkovaní návštevníci sa budú musieť evidovať v registrácii OTP, ktorá sa na stránke navstevapapeza.sk spustí v pondelok 6. septembra.

Do Šaštína plánuje ísť autobusom zatiaľ 8000 pútnikov

Na svätú omšu pápeža Františka, ktorú bude sláviť 15. septembra v Šaštíne, sa zaregistrovalo doteraz 8000 ľudí, ktorí plánujú prísť autobusom. Uviedol to hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Ako doplnil, organizujú sa autobusy z celého Slovenska. "Máme registračný formulár, ktorý je k dispozícii na stránke www.navstevapapeza.sk. Pri prihlasovaní sme spravili rozlíšenie, nech je označené, kto chce ísť autom a kto autobusom. To nám veľmi pomôže pri organizácii príchodu a na základe toho vieme, koľko ľudí plánuje prísť autobusom," informoval Kramara.

Ako doplnil, informujú kňazov na Slovensku, aby pomohli ľuďom, ktorí nemajú prostriedky na registráciu. "My sa intenzívne modlíme, aby počasie bolo dobré a veríme, že také aj bude," uviedol koordinátor prípravy pre Bratislavskú arcidiecézu Tibor Hajdu k dotazu, či sa pri svätej omši počíta aj s možnosťou nepriaznivého počasia. "V každom prípade odporúčame dobré topánky," doplnil hovorca KBS.

Sedenie bude pripravené vo všetkých sektoroch, ktoré budú najbližšie k pódiu. "To sú sektory pre pozvaných hostí. Ďalšie sektory sú iba na státie s tým, že je možné si priniesť so sebou vlastný prostriedok na sedenie, ako skladaciu stoličku a podobne," informoval Hajdu.

Na omši v Šaštíne sa predpokladalo s návštevou 350.000 ľudí, zatiaľ je prihlásených približne 30.000. "Ak to bude ako pri prihlasovaní novinárov, ešte môžeme byť prekvapení. Prvé dva týždne bolo nahlásených 30 novinárov, pri uzávierke na konci augusta ich bolo nakoniec viac ako 600. Aj preto apelujeme, aby si to ľudia nenechávali na poslednú chvíľu. Samozrejme, nedá sa to porovnať s podmienkami bez pandémie a chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú," uviedol Kramara.

Do zmeny pravidiel účasti na podujatiach s pápežom nezasahoval, tvrdí premiér

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) nijakým spôsobom nezasahoval do zmeny pravidiel v súvislosti s návštevou verejných podujatí, na ktorých vystúpi pápež František. Uviedla to premiérova hovorkyňa Ľubica Janíková.

"Išlo o rozhodnutia organizátora, teda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorý musí konať v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," dodala.

Zmenu ocenilo hnutie Sme rodina i opozičný Hlas-SD, súhlasí aj strana SaS, pričom ale upozorňuje na nevyhnutnosť prísneho dodržiavania protiepidemických opatrení. Naopak, ostro opatrenie kritizuje poslanec OĽANO Andrej Stančík, krok KBS vníma ako nezodpovedný a obrovský hazard, ktorý sa v čase rastúceho počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 vypomstí.