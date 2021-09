Pápež František sa prihovára aj neveriacim: Jeho slová inšpirujú milióny ľudí vo svete, tvrdí analytik

BRATISLAVA – Pápež František dokáže svojím slovom a príkladom inšpirovať milióny ľudí bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci. Uviedol to cirkevný analytik Imrich Gazda na otázku, čo si môžu vziať veriaci, ale aj neveriaci ľudia z blížiacej sa septembrovej návštevy hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku.

Analytik poukázal na celosvetové rebríčky najvplyvnejších ľudí, ktoré zostavujú známe časopisy, v ktorých sa objavujú aj pápeži. "Pápež sa pravidelne umiestňuje v rebríčku najvplyvnejších ľudí na svete pre to, že je silný nie z dôvodu politickej, vojenskej alebo ekonomickej moci, ale má skrytú silu. Pápež dokáže svojím slovom a príkladom inšpirovať milióny ľudí bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci," poznamenal Gazda s tým, že obzvlášť to podľa neho platí pre súčasného pápeža.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

Staviteľ mostov

Poukázal na to, že Svätý Otec kladie dôraz práve na ľudí, ktorí sú na okrajoch. "Treba si uvedomiť aj pomenovanie pontifex, čo znamená staviteľ mostov, a František je ten pápež, ktorý sa snaží stavať mosty a byť verný svojmu menu. Svoje meno si vybral podľa Františka z Assisi, ktorý sa z pozície obyčajného chudobného mnícha postaral o vnútornú reformu cirkvi," priblížil Gazda. Ako ďalej poznamenal, svätý František vytváral mosty k ľuďom, ktorí boli na okraji a mali napríklad malomocenstvo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

"On bol tým, ktorý sa začal stretávať s moslimami a vytváral mosty medzi kresťanským náboženstvom a islamom. A keď si vezmeme, tak toto všetko robí aj pápež František. Prichádza k chudobným a chorým, k tým, ktorí sú na okrajoch, snaží sa nadväzovať kontakty s inými, nielen kresťanskými cirkvami, ale aj inými náboženstvami," uviedol cirkevný analytik. Podľa jeho slov ide teda súčasný pápež po vzore svätého Františka z Assisi. A práve z tohto dôvodu môže byť pápež inšpiratívny pre ľudí bez ohľadu na to, či sa hlásia alebo nehlásia ku katolíckej viere.

Pápeža privíta nová generácia Slovákov

Gazda pripomenul, že pre veriacich má návšteva pápeža význam aj v tom, že na Slovensko prichádza hlava katolíckej cirkvi a ich duchovný líder. Poukázal na to, že Slovensko je ešte stále prevažne kresťanská a katolícka krajina a od poslednej návštevy Svätého Otca v krajine uplynulo už 18 rokov. Ján Pavol II. navštívil Slovensko naposledy v roku 2003 a odvtedy už pribudla jedna generácia obyvateľov Slovenska.

Zdroj: ARCHÍV TASR - Svätopluk Písecký

Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj so zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.