Situácia je stabilná: Počet nových prípadov však rastie! Hovorí sa o tretej dávke i zmenách v COVID automate

BRATISLAVA - Situácia s ochorením COVID-19 je aj naďalej pomerne stabilná. Nerastú počty hospitalizovaných a relatívne stabilný je aj počet nakazených novým koronavírusom. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Od pondelka bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 14 okresov. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu, teda v zelenej fáze. Napriek tomu, že situácia je relatívne stabilná, počet nových prípadov mierne rastie.

VIDEO Pandemická situácia je aj naďalej pomerne stabilná, oranžových okresov však bude viac

Za posledný týždeň pribudlo v priemere viac ako 100 prípadov

"V rámci krajín V4 počty prípadov rastú mierne. Čo sa týka zaočkovanosti, za priemerom EÚ ako krajina zaostávame o 20 percent," skonštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišík.

Za posledných sedem dní denne v priemere na Slovensku pribudlo 115 prípadov nakazených. Medzi prípadmi za ostatné dva týždne 74 percent nakazených tvorili nezaočkované osoby.

Hospitalizovaných je 47 pacientov, z toho najviac v Košickom kraji. "Tempo rastu nakazených je však relatívne mierne a stabilné ako ostatné týždne," dodal Mišík.

Najvyššie počty prípadov evidujú v Gruzínsku, Kosove, Čiernej Hore, v Izraeli, na Kube, v Dominikánskej republike, Spojenom královstve a USA. Najrýchlejší rast prípadov zaznamenali krajiny Kosovo, Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Švajčiarsko, Bulharsko a Srbsko.

Zaočkovanosť nad 50 mierne stúpa

Zároveň očakáva, že s príchodom nového školského roka mierne vzrastie záujem o očkovanie. V súčasnosti je osem okresov, ktoré majú cez 50-percentnú zaočkovanosť svojich obyvateľov.

"Klesá aj počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Pribúda okresov, ktoré sa blížia k 65-percentnej hranici zaočkovanosti tejto vekovej skupiny, čo im umožní podľa COVID automatu prejsť na miernejší stupeň," zhodnotil Mišík.

Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo naprieč okresmi 30 až 61 percent obyvateľov. Plne očkovaných v rámci krajov je 26 až 58 percent. Celkovo je druhou dávkou zaočkovaných 39 percent.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky

V stupni ostražitosti - oranžová fáza - budú zaradené okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Nové Zámky, Poprad, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Čaká COVID automat ďalšia zmena?

Minister zároveň zopakoval, že možnosť tretej dávky sa stále skúma. "Nevylučujem, že rozhodnutie príde o týždeň či dva," spresnil Lengvarský. Do dvoch týždňov by podľa slov ministra mohlo dôjsť k úprave COVID automatu, aby sa okresy nedostávali do prísnejších stupňov a farieb len na základe počtu nakazených.

Väčšina okresov ostáva v zelenej fáze

V stupni monitoring, teda v zelenej fáze budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a Zvolen.

V zelených okresoch môžu kompletne zaočkovaní väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia, s miernymi obmedzeniami musia rátať neočkovaní či netestovaní na COVID-19. Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch.