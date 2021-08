Očkovacia LOTÉRIA čoskoro vypukne: Prvé žrebovanie sa blíži! Pozor, sumu nedostanete celú

V nedeľu večer prebehne prvé losovanie o výhry. Celkovo sú rozdelené na štyri typy a každý týždeň sa až do konca októbra hrá o ceny v celkovej hodnote 855-tisíc tisíc. Do lotérie sa podľa ministra financií Igora Matovič zaregistrovali už pol milióna ľudí. Za celé obdobie sa majú rozdať ceny až do výšky 21 miliónov eur. Z výherných súm sa však platí daň.

Výhru nedostanete v plnej výške

Podľa zákona o dani z príjmov sú výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške. To však neplatí pre niektoré druhy výhier, medzi ktoré patrí aj výhra v rámci očkovacej lotérie.

Ak vyhráte, suma bude vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov na váš účet uvedený pri registrácii a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania. Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Očkovanému budú peniaze vyplácané po zdanení 19 % sadzbou, tým pádom dostanete peniaze očístené od dane a nebudete ich musieť uvádzať v daňovom priznaní.

Z výhry bude zrazená daň

Na Slovensku sú však všetky výhry oslobodené od dane. Platí to pre sumu do 350 eur. To znamená, že všetky výhry do 350 eur nepodliehajú dani a dostanete ich vyplatené v plnej výške, preto sa v rámci očkovacej lotéria výhra 100 eur nezdaní. Všetko nad 350 eur podlieha zdaneniu.

Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, zdanená bude len časť presahujúca túto sumu. Takže ak pôjde o výhru vo výške 1000 eur, zdaní sa len suma po odrátaní 350 eur, teda zdaní sa suma 650 eur. Výsledná suma, ktorá by vám na účet mala prísť, je 876,50 eur. To isté platí aj v prípade sumy 10- a 100-tisíc i v prípade maximálnej výhry 500-tisíc.

Môžem vyhrať viac?

Áno. V prípade, ak na základe žrebovania prémiovej výhry vyžrebovanému súťažiacemu alebo viacerým za sebou vyžrebovaným súťažiacim nevznikne nárok na prémiovú výhru, táto nevyhratá prémiová výhra automaticky navyšuje potenciálnu výhru ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho, a to aj opakovane a aj v nasledujúcich týždňoch žrebovania, najviac však do výšky 500-tisíc eur.

Napríklad, ak v prvom týždni žrebovania prvý vyžrebovaný súťažiaci splní všetky podmienky pre vznik prémiovej výhry, vyhráva nielen automatickú výhru, ale aj prémiovú výhru v sume 100-tisíc eur. Druhý vyžrebovaný súťažiaci však nesplní všetky podmienky pre vznik prémiovej výhry (nezodpovie správne heslo v určenom časovom limite atď.), a tak vyhráva iba automatickú výhru, pričom jeho potenciálna výhra navyšuje potenciálnu výhru tretieho vyžrebovaného súťažiaceho.

V poradí tretí žrebovaný súťažiaci možnosť vyhrať prémiovú výhru nie vo výške 100-tisíc, ale až 200-tisíc eur. V prípade, ak by ani tretí vyžrebovaný súťažiaci, nesplnil všetky podmienky vzniku nároku na prémiovú výhru, tento tretí vyžrebovaný súťažiaci vyhráva opäť automatickú výhru a jeho potenciálna výhra (200-tisíc) navyšuje potenciálnu výhru v poradí štvrtého vyžrebovaného. Štvrtý súťažiaci tak môže vyhrať až 300-tisíc eur. Ak by ani štvrtý súťažiaci nesplnil podmienky, navyšuje potenciálnu výhru v poradí prvého súťažiaceho v nasledujúcom týždni žrebovania na pol milióna, čo je maximálna možná výhra.

Do losovania o očkovaciu prémiu sa zaregistrovalo pol milióna ľudí

Do losovania o očkovaciu prémiu sa k utorku zaregistrovalo 500-tisíc ľudí. Informoval o tom podpredseda vlády a minister financií Matovič. Do očkovacej prémie sa podľa informácií Ministerstva financií (MF) SR zapojila štvrtina všetkých zaočkovaných ľudí.

Zo zapojených do očkovacej prémie je 52 % mužov a 48 % žien. "Najviac registrovaných máme vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Seniorov starších ako 65 rokov je doteraz prihlásených takmer 85.000, čo je 16,8 % zo všetkých registrovaných ľudí. Zaujímavosťou je, že už štvrtý deň po spustení dominovali registráciám práve seniori starší ako 65 rokov, a tí prevažujú až dodnes," uviedlo MF SR na sociálnej sieti. Ministerstvo dodáva, že podľa prieskumu Slovenskej akadémie vied by očkovacia prémia dokázala presvedčiť 146.000 ľudí, ktorí váhali, alebo sa neplánovali vôbec dať zaočkovať.

Losovať sa začne 15. augusta. Dokopy sa podľa Matoviča rozdelí 110-tisíc cien za obdobie 12 týždňov. Ceny na očkovaciu prémiu dosiahnu približne 21 miliónov eur. MF SR spustilo 1. augusta 2021 večer stránku bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.

Očkovacia prémia

Ministerstvo financií spustilo registráciu včera takmer dva týždne po predstavení očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu. Niektorí z vládnych predstaviteľov si nemyslia, že je to práve šťastné riešenie čo sa motivácie k očkovaniu týka. Každý, kto sa už dal alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí zaregistrovať na stránke bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Dôležité je, že do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Sprostredkovateľský bonus

Druhou možnosťou je sprostredkovateľský bonus, ktorý sa vyplatí na základe odporúčania očkovania, ak sa daná osoba potom skutočne zaočkuje. Najviac tak môže jeden človek odporučiť na očkovanie 50 ľudí. Zaočkovaná osoba sa musí zaregistrovať na spomínanom webe ministerstva, kde získa špeciálny kód a ten musí odovzdať tomu, kto ho na dané očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si vďaka tomuto kódu potom uplatní finančnú odmenu.

Peňažná stúpa tým viac, čím je vek zaočkovaného vyšší. Najnižších 30 eur bude za osobu do 50 rokov, 60 eur bude za človeka vo veku od 51 do 60 rokov. Najviac získa ten, ktorý odporuči očkovanie človeku, ktorý je starší ako 60 rokov – 90 eur. Prvú dávku musí dotyčný absolvovať po prvom júli, druhú najneskôr do 31. októbra. Ak druhú dávku odporučený človek nedostane, sprostredkovateľ bonus vôbec nezíska. Peniaze za odporučenie by sa pritom podľa MF SR zdaňovať nemali.