Obvinený Výboh sa spomína aj v THREEME! Posledný, koho oj*be, bude Hranol, písal Kočner Bašternákovi

V kauze Mýtnik NAKA obvinila ďalších ľudí, medzi nimi aj podnikateľa Miroslava Výboha, ktorého mnohí označujú za človeka, ktorý má blízko k strane Smer a jej predsedovi Robertovi Ficovi. Výboh sa spomína aj v šifronavenj komunikácii, ktorú zaistili Marianovi Kočnerovi. Písal si o ňom s obvinenou Monikou Jankovskou, odsúdeným Ladislavom Bašternákom či svojím bývalým kamarátom, expríslušníkom SIS Petrom Tóthom.

Podľa DenníkaN Kočner Výboha označoval za "smradľavého Žida" a žiarlil naňho. Zo správ, ktoré si Kočner vymenil s viacerými ľuďmi, vyplýva, že Miroslav Výboh vedel ovplyvňovať rozhodnutia strany Smer a bývalého premiéra Roberta Fica. Malo sa tak stať napríklad pri Monike Jankovskej, keď sa na jeseň v roku 2017 snažila dostať do súdnej rady. Kočner chcel pre ňu získať hlasy aj od kotlebovcov.

Okrem toho jej radil aj to, ako má pritlačiť na Roberta Fica, aby hlasovanie v Národnej rade presadil. Proti bola vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a hlasovanie preto viazlo. "Len ja nemam Ksliho (Kaliho), Brhela, výbocha. Ja mam len šibnutého Bohuša," mala mu písať Jankovská s mnohými preklepmi.

Posledného zradí Hranola

Kočner si o Výbohovi písal aj s Petrom Tóthom po vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018. Tóthovi poslal výpočet chýb, ktorých sa podľa neho Robert Fico ako premiér dopustil pod tlakom médií. Kočner bol presvedčený, že udalosti, ktoré sa stali po vraźde Kuciaka niekto vopred naplánoval.

"Nepodarilo sa im v Maďarsku položiť Orbána (pretože nepchal hlavu do piesku a vsetkých Sorosových zmrdov poslal dop..e), taktiež poliaci to ustáli a češi to tiež zvládnu. Takže padla karta na Slovensko, lebo treba ROZLOŽIŤ V4 !!! Jediným víťazom bude Mirik !!! S celou rodinkou pekne v Monaku," napísal Kočner Tóthovi. Výboh má žiť v Monaku a taktiež už má aj monacké občianstvo.

Ladislav Bašternák Zdroj: TASR/Martin Baumann

Kočner písal aj Ladislavovi Bašternákovi, ktorý je odsúdený za daňované podvody. Robert Fico býval v jeho byte v Bonaparte na bratislavskom Napoleónovom vŕšku, za čo bol dlho kritizovaný. Keď prokurátor podal na Bašternáka obžalobu, Kočner sa ho pýtal, prečo Výboh nezasiahol.

"Mirík sa ozval? By ma zaujímalo, čo uviedol ako dôvod, že prečo nie sú veci, ako mali byť…“ písal Kočner. "Že mi nevedeli pomôcť… nevedia hovoriť s Napoleonom,“ odpovedal Bašternák, čím pravdepodobne myslel Roberta Fica. Toho prezývali aj Hranol. "Mirik všetkých oj…l a teraz sa rehoce z jachty v Monaku," písal neskôr Kočner. "Posledný koho oj..e bude Hranol ," dodal.