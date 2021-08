NAKA zasahuje v ďalšom korupčnom prípade: Obvinili Miroslava Výboha! Vo výpovedi ho spomínal Imrecze

Kauza Mýtnik

archívne video

Národná kriminálna agentúra dnes zasahuje v korupčnej kauze Mýtnik III. Potvrdila to hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Medzi obvinenými je aj podnikateľ Miroslav Výboh, bývalá šéfka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová, ktorú zadržali, a bývalý štátny tajomník Radko Kuruc.

"Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť dnešný vykonávaný zásah vo veci medializovanej pod názvom Mýtnik III. Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí," uviedla Tökölyová. O akcii ako prvý informoval DenníkN.

Podnikateľa Miroslava Výboha, ktorý je označovaný aj ako blízky kamarát šéfa Smeru Roberta Fica, sa zadržať nepodarilo, podľa našich informácií má byť v zahraničí. Výsluchy obvinených by mali začať o 14-tej hodine.

Korupčná kauza Mýtnik, v ktorej NAKA zasahovala už dvakrát, sa týka utajovaných zmlúv na Finančnej správe SR za niekoľko desiatok miliónov eur. Medzi obvinenými v kauze v súčasnosti figuruje aj podnikateľ Jozef Brhel, bývalý riaditeľ Finančnej správy František Imrecze či IT podnikateľ Michal Suchoba. Práve Imrecze začal spolupracovať s políciou a vo svojej výpovedi spomenul Výboha, ale aj bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Ten mal podľa Imreczeho zobrať úplatok 150-tisíc eur, expremiér to popiera.

František Imrecze Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Peniaze od Výboha

Imrecze vo svojej výpovedi opisuje, ako riešili obstarávanie cez Michala Suchobu a Miroslava Výboha, popisuje aj stretnutie s expremiérom Petrom Pellegrinim na večeri, na ktorej preberali aj legislatívnu zmenu, ktorá sa týkala projektu VRP. Ten bol súčasťou Akčného plánu proti daňovým podvodom. "Na tejto večeri ma Peter Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas, bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná," vypovedal Imrecze s tým, že neskôr si mal Peter Pellegrini vypýtať províziu 150-tisíc eur, no na večeri sumu nespomínal.

"Po odchode z reštaurácie sa ma ešte Peter Pellegrini na prechádzke spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvo Miroslava Výboha," vypovedal Imrecze.

Miroslav Výboh Zdroj: SITA/Jakub Julény

"Nepoznám obsah výpovede pána Imreczeho a netuším, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva. K pánovi Imreczemu môžem povedať len toľko, že som od neho určite nikdy nežiadal akúkoľvek „finančnú podporu“ alebo inú výhodu. Na základe zverejnenej správy SIS i ďalších aktivít policajnej inšpekcie a prokuratúry sa ukazuje, že na Slovensku dochádza k manipulácii vyšetrovania a navádzaniu svedkov na rôzne výpovede. Tieto uniknuté výpovede kajúcnikov sa tak stávajú výlučne nástrojom politického boja s cieľom očierniť a poškodiť dobré meno vopred určených ľudí, bez toho, aby sa voči tomu mohli efektívne brániť. V tomto prípade ide o očiernenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany. Netuším, čo alebo kto vedie pána Imreczeho, aby tvrdil takúto lož. Pevne verím, že to nie je jeho pomsta voči mojej osobe za nevymenovanie do funkcie ministra financií," reagoval vtedy pre Topky.sk Peter Pellegrini.

K obvineniu Miroslava Výboha sa vyjadril aj poslanec strany Sloboda a Solidarita Radovan Sloboda. "Som zvedavý, či Robert Fico spraví aj teraz tlačovú besedu, kde poďakuje Výbohovi za kus dobrej roboty. Zaujíma ma, čo bude rozprávať, keď jeho kamarát Výboh o ňom začne vypovedať. Najlepšie by bolo, keby sám Fico odkráčal na políciu a začal vypovedať aj on," napísal Sloboda na sociálnej sieti.