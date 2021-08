Výzva pre Pellegriniho: Saskár Foltin mu adresoval otázky NA TELO

BRATISLAVA – Protesty, ktorých svedkami sme boli v uliciach Bratislavy v uplynulých dňoch, stále rezonujú. A to aj na politickej scéne. Poslanec za SaS Roman Foltin adresoval smerom k lídrovi strany Hlas-SD Petrovi Pellegrinimu viacero otázok. Chce mať totiž jasno v stanoviskám tohto politického zoskupenia k viacerým témam súvisiacim s napätím a nepokojmi, ktoré demonštranti vykonali.

Minulý týždeň sa v hlavnom meste odohrali viaceré protesty a demonštrácie namierené proti očkovaniu či opatreniam spojeným so snahou zamedziť šíreniu koronavírusu. Protestujúci najskôr dávali hlasne najavo svoj nesúhlas pred parlamentom. Neskôr si však naplánovali zhromaždenie v podobnom duchu aj pred Prezidentským palácom. Práve počas tejto demonštrácie spôsobili v hlavnom meste chaos a obmedzili životy a fungovanie aj tých ľudí, ktorí s protestmi nemali a nechceli mať nič spoločné. Po nich sa strhla celospoločenská debata o tom, či bezpečnostné zložky v štáte situáciu zvládli, alebo nie.

Odpovede na otázky súvisiace práve s týmito turbulentnými udalosťami chce od bývalého premiéra a dnes poslanca opozície Petra Pellegriniho počuť poslanec Roman Foltin. "Vyzývam Petra Pellegriniho a stranu Hlas nech zaujmú jednoznačné stanoviská na aktuálne témy a nech konečne odkryjú svoju tvár," uviedol. Zaujíma ho, či podporujú protesty, ktoré sa odohrali v hlavnom meste a či mala podľa nich polícia zakročiť skôr, alebo konal správne.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

"Stojíte teda za policajným prezidentom Petrom Kovaříkom a jeho vyjadreniami k protestom?," pýta sa. Tiež chce vedieť, či podľa Pellegriniho a spol. nemusí prísť policajný prezident Peter Kovařík na výbor nič vysvetľovať, pretože demonštranti mali plné právo blokovať hlavné cesty a či sa zúčastnia mimoriadneho Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Zároveň načrel Foltin aj do iného súdka. Od Pellegriniho by tiež rád počul, či podporuje protest, ktorý plánuje Smer-SD s Uhríkovou Republikou v Košiciach pred Ústavným súdom. "Je správne, že sa socialisti spájajú s extrémnou pravicou? (Alebo vy by ste tiež chceli, ale nezavolali vás?)," pýta sa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pellegrini prišiel počas minulotýždňového protestu pred parlament medzi nespokojných ľudí. Tí ho však vypískali. Vraj je falošný a zradil Roberta Fica, lídra strany Smer-SD a vyčítali mu aj rúško, ktoré mal nasadené na tvári.