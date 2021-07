Ministerstvo financií uvoľnilo viac ako 3,86 miliónov eur na očkovaciu kampaň rezortu zdravotníctva

"Dôrazne žiadame, aby boli peniaze zo strany ministerstva zdravotníctva vynaložené účelne a efektívne, lebo nechceli by sme, aby znova boli hodené do koša a minuté bez akéhokoľvek efektu,“ skonštatoval šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO). Ministerstvo si podľa svojich vyjadrení uvedomuje, že budovanie kolektívnej imunity je mimoriadne dôležité. V tejto súvislosti pripomína, že prišlo aj s vlastnými motivačnými opatreniami na zvýšenie zaočkovanosti. Ide o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. "Zároveň upozorňujeme na to, že informačná kampaň na Slovensku kontinuálne prebieha, a teda nedošlo k jej prerušeniu," podotkol tlačový odbor.

Na rozhlasových staniciach sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR realizuje rozhlasová kampaň Zaočkuj babku. V online priestore má rezort pripravené videospoty odborníkov. Regionálna kampaň sa zasa zameriava na zvýšenie povedomia o účasti na očkovaní prostredníctvom stotožnenia s podpornou osobnosťou. Kampaň potrvá do 15. októbra, prispôsobuje sa aktuálnemu vývoju.

MZ SR v súvislosti s očkovaciu kampaňou ešte 12. júla doplnilo potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu kampane. Tie od ministerstva vyžadoval rezort financií. Matovič svoje vtedajšie rozhodnutie o neodobrení finančných prostriedkov určených na mediálnu podporu očkovacej kampane odôvodnil tým, že strážia efektivitu vynakladania verejných prostriedkov. Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, označila prezidentka SR Zuzana Čaputová za nepochopiteľné.