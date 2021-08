KORONAVÍRUS Ministerstvo spúšťa kampaň na podporu očkovania Za otvorené školy

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR spúšťa kampaň na podporu očkovania proti COVID-19 Za otvorené školy. Cieľom je vyslať signál, že ak chce mať krajina bezpečné a otvorené školy, je dôležité, aby bolo očkovanie odporúčané. Naplánované sú výjazdy po celom Slovensku, 16. augusta sa má spustiť špeciálne call centrum. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Budeme sa stretávať so starostami a primátormi a odporúčať deklarovať všetkým, aby využili ostatné týždne na očkovanie," skonštatoval Gröhling s tým, že miera zaočkovanosti nie je stále dostatočná. Nedá sa tiež podľa neho hovoriť ani o kolektívnej imunite. Minister pripomenul, že od miery zaočkovanosti bude závisieť fungovanie škôl. Stále je podľa neho množstvo okresov, kde je miera zaočkovanosti nízka, narastajú prípady nákazy, čím sa dá predpokladať vznik ohniska a následne dištančné vzdelávanie. V kontakte najmä so šéfmi týchto samospráv bude ministerstvo spolu s odborníkmi aj prostredníctvom call centra. Minister priznal, že osobne by bol spokojný pri 80-percentnej miere zaočkovanosti, podľa jeho slov sa však k tomu nepribližujeme.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Na dištančné vzdelávanie a jeho limity najmä v odbornom školstve z predchádzajúcich vĺn pandémie poukázal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. "Počas obdobia zatvorených škôl sa z dnešných stredoškolákov, obrazne povedané, stala gaučová generácia, ktorá v podstate dvanásť mesiacov nechodila do školy. Deti sa síce učili online, ale dištančné vzdelávanie narazilo na svoje limity," upozornil. Šéf kraja hovorí o stratenom roku spojenom s tým, že utrpeli tiež sociálne kontakty. "Našou spoločnou úlohou je, aby sa to už nezopakovalo a školy mohli ostať otvorené," povedal.

Starostovia a primátori v rámci v Bratislavského kraja jednohlasne deklarujú, že urobia všetko preto, aby sa všetky školy mohli otvoriť. Na princípe dobrovoľnosti vyzývajú všetkých dospelých, aby sa dali zaočkovať. Výzvu smerujú aj na učiteľov a rodičov. "Chcel by som sa pridať k výzve, aby jednak všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl, ktorí sa doteraz zaočkovať nedali, aby prestali váhať a aby sa zaočkovať dali. A rovnako aj všetkých rodičov, aby neváhali a v záujme detí sa zaočkovať nechali," vyhlásil starosta Ružinova Martin Chren. Starosta Lamača Lukáš Baňacký pripomenul, že ak má byť stratégia funkčná, musí byť jednotná.

Lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay predpokladá, že väčší záujem o očkovanie sa začne s výrazným nárastom prípadov delta variantu nového koronavírusu. Zmenu situácie na Slovensku očakáva na prelome augusta a septembra. "Keď začne byť delta zaujímavá, môže dať očkovacej kampani druhý dych," nechal sa počuť Szalay. Predstavitelia kraja zároveň apelujú na rezort školstva, aby pri semafore zohľadňoval mieru zaočkovanosti.

