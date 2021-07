Červených krajín v Európe stúpa: Pozor si musia dať najmä nezaočkovaní! DELTA variant bude čoskoro dominovať

Podľa novej mapy pribudlo v Európe viac červených krajín. "Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnilo, tak ako každý týždeň, aktualizovanú pandemickú mapu, ktorá zachytáva situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v EÚ," uviedol Klus.

Situácia sa zhoršila aj v obľúbených destináciách

Experti túto mapu tvoria podľa 14-dňovej incidencie (počtu prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov za posledné dva týždne) a tiež podľa percenta pozitívnych testov. Situácia sa zhoršila aj v obľúbených destináciách. "Podľa aktuálnej mapy jadranské pobrežie Chorvátska, vyhľadávané v týchto dňoch aj mnohými turistami zo Slovenska, zostáva oranžové, pričom však vnútrozemie krajiny je ešte stále v zelenej zóne," informoval Klus.

VIDEO Slovensko je stále zelené, pravidlá sa nemenia, situácia sa zhoršuje v okolitých krajinách

Zle sú na tom Grécko, Portugalsko či Španielsko

Aktuálna mapa tiež ukazuje, že Taliansko už nie je celé v zelenej zóne a tri z jeho regiónov sú oranžové. Francúzsko sa väčšinou zmenilo na oranžové, pričom iba dva z jeho centrálnych regiónov zostávajú zelené. Oranžové sú už aj menšie časti Švédska a Fínska, ako aj väčšina Dánska. "Oranžová je tiež väčšina Grécka a jedna jeho časť je červená. Portugalsko je takisto červené. Španielsko je tmavočervené a červené, Cyprus sa nachádza v tmavočervenej zóne," uviedol Klus.

Zdroj: ecdc.europa.eu

"Írsko, Luxembursko a časti Dánska a Holandska sa tiež zmenili na červené," napísal. Podľa počtu nakazených je teda najhoršia situácia z krajín EÚ na Cypre (1484 prípadov na 100-tisíc obyvateľov). Druhou najviac postihnutou krajinou je teraz Holandsko, nasleduje Španielsko. Grécko za uplynulých 24 hodín zaznamenalo 2604 nových prípadov nákazy koronavírusom a päť úmrtí.

Delta variant bude čoskoro dominovať

"A pozor! 99 percent pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Grécku je nezaočkovaných, alebo len čiastočne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. To len na margo ”hrdinov”, ktorí aj tu na mojej stránke doslova zbroja proti vakcinácii," uviedol. Podľa Klusa by si mali premyslieť cestu do inej ako zelenej krajiny najmä tí, ktorí nie sú očkovaní. Pred cestou by sa mali poriadne pripraviť na všetky možné scenáre.

Podľa Klusa sa predpovede Svetovej zdravotníckej organizácie o tom, že nákazlivý delta variant koronavírusu sa v priebehu niekoľkých mesiacov stane vo svete dominantnou mutáciou, sa podľa všetkého napĺňajú. "Výskyt delta variantu dodnes zaznamenali vo viac ako 120 krajinách a teritóriách na Zemi. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom vo svete sa v týždni končiacom 18. júlom zvýšil o 12 percent. Najväčšie prírastky nakazených momentálne hlásia z Indonézie, Spojeného kráľovstva a Brazílie. Ak bude šírenie nákazy pokračovať takýmto tempom, v priebehu troch týždňov celkový počet prípadov nákazy prekročí podľa WHO 200 miliónov," dodal.

Pozor na vznik izolovaných oblastí

Klus preto vyzýva ľudí. "Dávajte si pozor a nenechajte sa strhnúť tými, ktorí “dláždia cestu do pekla” a doslova vyzývajú na nerešpektovanie pravidiel. Ak teraz lacno naletíme antivaxerom, ktorých populistickými rečami podporujú, žiaľ, aj niektorí naši verejní (nielen politickí) predstavitelia a ak budeme zbytočne protestovať proti opatreniam, ktoré sú pritom inde v zahraničí častokrát oveľa prísnejšie, potom tretiu vlnu pandémie nezvládneme," uviedol. V EÚ je už úplne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, čo je vyše polovica dospelých obyvateľov. Stále sme však ešte nedosiahli cieľ 70 % zaočkovanosti, stanovený pre toto leto. Podľa Klusa musíme pokročiť, inak budú vznikať izolované oblasti, kde sa koronavírus môže šíriť a mutovať.