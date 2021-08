POZOR Last minute dovolenku v zahraničí by ste mali zvážiť: MAPA ukazuje, v akom stave je juh Európy

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA – Ak ste ešte nestihli absolvovať letnú dovolenku pri mori, mali by ste zvážiť, či sa na to vôbec podujmete. Obľúbené dovolenkové destinácie v Európe sa totiž sfarbujú do červena. Dôvodom sa počty nakazených koronavírusom, ktoré začali rásť.