KORONAVÍRUS Michal Šipoš verí, že Igor Matovič nebude proti návrhu novely o zohľadňovaní očkovania

BRATISLAVA - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš zatiaľ neeviduje od kolegov z klubu pripomienky či prípadný záujem nepodporiť novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok. Šipoš si nemyslí, že líder hnutia a minister financií Igor Matovič bude pri tomto návrhu "brojiť" proti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO).

"Budeme mať poslanecký klub, budeme sa o tom rozprávať. Osobne neevidujem takéto názory, že by s tým poslanci neboli spokojní. Všetci, ktorí sú zodpovední a uvedomujú si, aká je situácia, tak budú hlasovať za," povedal Šipoš novinárom pred štvrtkovým zasadnutím klubu hnutia. "Všetci si dobre uvedomujeme, že ak príde v septembri tretia vlna, bude intenzívna, musíme byť na to pripravení a tento zákon je rámcový, ktorý pomôže, aby sme nemuseli zavárať reštaurácie, zatvárať ekonomiku," doplnil.

Poslanci SaS návrh podporia. "Jednoznačne podporujeme, aby očkovaní mohli chodiť do prevádzok aj v prípade, keď sa situácia trochu zhorší," povedala novinárom šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že sa o tom rokovalo aj na koaličnej rade. Hnutie Sme rodina má o návrhu ešte rokovať na zasadnutí klubu v piatok (23. 7.), kde sa majú podľa poslankyne Petry Hajšelovej dohodnúť, ako budú hlasovať. Poslankyňa v návrhu vidí ešte veľa nezodpovedaných otázok. Bolo by podľa nej férové nerozdeľovať ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných.

Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. O návrhu má NR SR rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začína v piatok (23. 7.). Poslanci by mali o ňom rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci by mali na zasadnutí klubu OĽANO riešiť aj poslanca Martina Čepčeka, ktorý má pozastavené členstvo v klube. "Na dnešný klub ešte nie je pozvaný, stále platí dištanc," povedal Šipoš novinárom. Dodal, že ak stihnú, budú vo štvrtok na klube riešiť aj jeho. Ak nie, počas schôdze by sa mali zísť a pozvať na klub aj jeho.

Čepček vyhlásil, že opakovane žiadal dôvody vylúčenia a aj písomné podmienky, za ktorých sa môže do klubu vrátiť. "Niekoľkokrát som sa preto stretol s predsedom klubu, no do dnešného dňa som nič písomne nedostal," skonštatoval . Nevidí dôvod na vylúčenie, pretože podľa svojich slov nič neporušil. Kritizuje, že členstvo mal mať pozastavené od februára len na tri mesiace, ktoré už uplynuli v máji.