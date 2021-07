Covid sa nevytratí, už to nie je reálne, tvrdí slovenský infektológ: Z troch možností nezaočkovaným ostali len dve!

Slovenský odborník na infektológiu to tvrdí vo svojom statuse. "Covid-19 alebo vakcína? Sú to jediné dve alternatívy, ktoré dnes neočkovaní majú na výber. Tretia alternatíva, že Covid19 sa vytratí a nestihne si nájsť ten zvyšok neimúnnych ľudí, už nie je reálna," varuje hneď v úvode. "Nedá sa spoliehať na to, že sa s nikým nestretávam, žijem v odľahlej obci a chodím len občas lekárovi a do obchodu. Koronavírus si nájde aj takých. Skôr či neskôr. Prečo je tomu tak?" načal otázku Sabaka.

Archívne video

Nepriaznivú odpoveď prináša variant delta

Jedným z dôvodov je podľa Sabaku vysoká infekčnosť delta variantu. "Ten sa preženie neimúnnou populáciou ako lesný požiar a zastaví ho len to, keď už nezostanú žiadni neimúnni. Druhou príčinou je, že ako tvrdí autor textu v Nature, ktorý prikladám, koronavírus tu bude s nami nastálo. Stane sa endemickým a bude kolovať v populácii z čas na čas dostane niekoho neimúnneho do nemocnice. A postupne si nájde úplne vsetkých, aj tých, ktorí náhodou unikli požiaru tretej vlny," zdvíha varovný prst Sabaka.

Podľa neho nezaočkovaným teda ostávajú na výber len dve možnosti:

1. Očkovať sa a čeliť koronavirusu ako imúnny človek, ktorý sa prakticky nemusí báť ťažkého priebehu (pokiaľ nie je napr. po transplantácii a podobne)

2. Neočkovať sa a riskovať prinajhoršom smrť (nenechajte sa oklamať, vírus nezoslabol. Takéto teórie sme tu už raz mali pred rokom). Okrem toho riskujeme ale aj long covid, trombózy, autoimunitné ochorenia, myokarditídy, cievne mozgové príhody a podobne.

"Ja som si vybral už dávno," uzavrel Sabaka.