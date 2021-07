Divoká a nebezpečná jazda kamiónov pri Strečne: Od vážnej nehody ich delili sekundy!

Video na sociálnej sieti zverejnil zakladateľ projektu HAKA Štefan Farkš, ktorá sa zameriava na pátranie po ukradnutých vozidlách. „V pondelok 19.7. o cca 21:12 došlo k tomuto incidentu - po výjazde z diaľnice smer Žilina asi 3 km pred hradom Strečno. 2 za sebou idúce kamióny bez návesov v protismere. Neunúvali sa ani brzdiť (podľa záznamu zo zadnej kamery),“ informoval Farkaš na sociálnej sieti.

VIDEO Divoká jazda kamiónov pri Strečne

Ako dodal, vodič auta v ľavom jazdnom pruhu, ktorý sa musel nákladným autám rýchlo uhýbať do mierne prepadnutej krajnice, si manévrom poškodil podvozok auta. Podľa Farkaša polícia vodičov hľadala v Martine a vec zaevidovali ako dopravnú nehodu.

Výzva občanom

K celej veci sa vyjadril aj polícia, podľa ktorej ide o extrémne nebezpečnú jazdu. „Žiadame občanov, ktorí boli svedkami jazdy týchto vodičov, prípadne majú z ich jazdy videozáznam, aby tieto informácie oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo najbližšom útvare Policajného zboru,“ uviedli policajti.

Pod príspevkom polície sa začala búrlivá diskusia. Ľudia začali konštatovať, že policajti by mali vodičom kamiónov po zistení totožnosti zobrať vodičské preukazy, prípadne začali polemizoať, ako sa vec vyrieši, či to, ako takýto vodiči mohli spraviť povinné psychotesty. „Keď sa začnú obiehat kamióny, tak to trvá pridlho. No ešte som nevidel duo cez plnú čiaru. Mohlo to byť veľmi škaredé video,“ konštatoval jeden z komentujúcich.