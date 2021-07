KOŠICE - So Silnými rečami vystupuje naprieč Slovenskom. V rozhovore ti rodák z Košíc prezradí, ako to na vyzerá v dodávke so 4 komikmi, čo je v komédii sväté, ako zvládol pandémiu a aký typ humoru Slováci milujú. Toto je náš rozhovor s Mariánom Psárom.