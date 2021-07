Ďalší masívny protest PENDLEROV na hraniciach: Zlé správy! Chcú blokovať aj diaľnice

BRATISLAVA – Týždeň po masívnych protestoch na hraniciach sú ohlásené ďalšie! Pendlerov totiž nahnevali slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o sprísnení opatrení na hraniciach. Prezradili aj dátum, kedy sa rozhodli „vyjsť do ulíc“! Zlú správu však majú aj pre motoristov.

Je to presne týždeň od protestov, ktoré na hraniciach zorganizovali nespokojní pendleri. Najviac sa ich zišlo na slovensko-maďarských hraniciach Čunovo-Rajka. A protesty neutíchnu napriek tomu, že boli otvorené aj malé hraničné priechody.

Zástupca nespokojných pendlerov Juraj Martiny žijúci v Rajke to potvrdil v rozhovore pre denník Pravda. Podľa jeho slov tak robia najmä kvôli rozhodnutiu vlády, že sa opatrenia na hraniciach ešte sprísnia, napriek rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorý pôvodnú vyhlášku zrušil. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa už nebudú brať tí, ktorí majú len jednu dávku vakcíny, ako zaočkovaní. Toto prechodné obdobie malo platiť do 9. augusta. Od 19. júla tak budú musieť aj tí, ktorí čakajú na druhú dávku, ísť povinne do karantény.

Archívne VIDEO: Pendleri minulý piatok protestovali na hraničnom priechode Čunovo-Rajka

Z toho dôvodu sa pendleri chcú opäť zísť na proteste na hraniciach, plánovaná je aj blokáda diaľnic. „Chceme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí bývajú v pohraničí a chceme sa dohodnúť na presnom termíne blokád. Predbežne sme dohodnutí na stredu 21. júla o 17. hodine. Vtedy by sa mala začať blokáda všetkých troch diaľničných priechodov na Slovensko. Tam patrí na rakúskej strane priechod Jarovce-Kittsee, na maďarskej je to Čunovo-Rajka a pri Čechách Brodské-Lanžhot,“ povedal v rozhovore Martiny, podľa ktorého najväčí chaos do situácie vnáša práve Slovensko neustále sa meniacimi opatreniami.

Údajne majú na protestoch prisľúbenú aj účasť dvoch politických strán – konkrétne Smeru a ĽSNS. Osloviť chcú aj predstaviteľov strany Hlas-SD, rokujú si OZ KOVO. Podporu majú údajne prisľúbenú aj od ľudí z gastropriemyslu.

