BLOKÁDY NA HRANICIACH, autá stáli v kolónach: VIDEO Pendleri zúria, polícia v akcii!

BRATISLAVA – Na hraničnom priechode Čunovo – Rajka je opäť horúco. Dôvodom sú ďalšie protesty proti obmedzeniam pre pendlerov pri prekračovaní štátnych hraníc. Zapojili sa do nich aj politici.

"Máme toho dosť. Rozhodujú o nás, bez nás! Ani Ústavný súd SR, ani nariadenie Európskeo parlamentu, ani hlas odborníkov, ani doterajšie protesty, ani márny pokus o dialóg, nič nepohlo svedomím nominanta OĽaNO Vladimíra Lengvarského. Odnášajú si to tak nielen Slováci bývajúci v pohraničí, ale aj naši občania cestujúci cez hranicu za prácou, či cestovný ruch na Slovensku." Tieto slová zdieľali nespokojní obyvatelia prihraničných obcí na facebookovej stránke Slováci v Rajke a okolí.

Práve na tomto hraničnom priechode sa dnes opäť protestuje. Organizátori vopred poprosili na sociálnej sieti ľudí, aby dnes od 17. hodiny používali na prechod medzi Maďarskou a Slovenskou republikou malý hraničný prechod na Rusovce, alebo takzvaný Schengenskú cestu smerom na Čunovo.

19:10 Aktualizované Polícia uviedla, že priechod Čunovo - Rajka je už otvorený. Protestné zhromaždenie sa nakoniec skončilo po približne dvoch hodinách.

19:01 Aktualizované Nespokojní ľudia sa zhromaždili aj na hraničnom preichode do Poľska Suchá Hora.

18:40 Aktualizované Ministerstvo vnútra uviedlo, že v súvislosti s prebiehajúcim protestom na hraničnom priechode Čunovo – Rajka sa na slovenskej strane tvoria rozsiahle kolóny. "Z uvedeného dôvodu vyzývame vodičov, ak je to možné, aby sa tomuto úseku úplne vyhli, prípadne na prejazd použili HP Medveďov," upozornili.

18:34 Aktualizované Protestujúci predbežne plánujú blokovať hraničný priechod v Rajke do ôsmej hodiny večer. Vytvorili živú reťaz a skandovali heslá ako "hanba" či "testovať sa nedáme". Protesty a blokácia sú podľa Zelenej vlny RTVS aj na hraničných priechodoch Bratislava (Petržalka). V okolí hraníc sa preto tvoria kolóny.

18:12 Aktualizované Polícia informuje, že občanov, ktorí zablokovali cestu k hraničnému priechodu, evidujú aj pred priechodom Svrčinovec.

‼️AKTUÁLNE‼️ HRANIČNÝ PRIECHOD - SVRČINOVEC Pred hraničným priechodom Svrčinovec evidujeme občanov, ktorí zablokovali... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Wednesday, July 21, 2021

17:40 Aktualizované Na hraničnom priechode do Maďarska sa schádzajú ľudia. Prítomní sú aj politici zo strany Hlas-SD. Diaľnica smer Rajka je blokovaná. Na situáciu dohliada polícia.

Do ulíc vyšli aj nedávno

Nie je to po prvý raz, čo vyšli do ulíc pre nariadenia, ktoré boli prijaté v snahe zamedziť zavlečeniu a šíreniu delta variantu koronavírusu na Slovensko. Hraničný priechod blokovali opakovane aj pred 9. júlom, kedy mali do platnosti tiež vstúpiť nové opatrenia. Tie nezaočkovaným pendlerom ukladali povinnosť preukazovať sa pri prechode hraníc PCR-testom nie starším ako 7 dní.

Na hraniciach vtedy vládla napätá atmosféra. Na nespokojné davy ľudí musela dohliadať aj polícia a nevyhli sa ani vzájomným stretom. Po blokádach sa zástupcovia obyvateľov z prihraničia tiež stretli so zástupcami rezortu zdravotníctva. To však výsledky neprinieslo.

Karty zamiešal nakoniec Ústavný súd, ktorý dal 14. júla novej vyhláške stopku. Po úpravách však od 19. júla zasa platia nové pravidlá. Aj tie sa však stretávajú s hlasnou vlnou nevôle. Prechod hraníc totiž nebude slobodný.

Požiadavky

Ľudia žijúci v prihraničných oblastiach proti obmedzeniam bijú na poplach. V požiadavkách, ktoré sformulovali sa zasadzujú o to, aby sa umožnilo nielen očkovaným, ale aj otestovaným občanom Európskej únie stráviť dovolenku na Slovensku. A to bez povinnej karantény. Tiež žiadajú zastaviť podľa ich slov nezmyselnú šikanu občanov Slovenska bývajúcich v pohraničí. "Povinné PCR testovanie neočkovaných vyžadujme len v prípade, že bude epidemiologická situácia v pohraničných regiónoch susedných štátov horšia ako v Slovenskej republike," tvrdia.

Tiež chcú, aby bolo umožnené "pendlerom" cestujúcim za prácou do štátov EÚ, v ktorých je podobná epidemiologická situácia ako na Slovensku, aby sa mohli domov vrátiť bez akýchkoľvek podmienok zapojenie zástupcov príhraničných Slovákov a Slovákov pracujúcich v zahraničí do procesu prípravy ďalších možných protipandemických opatrení.

Podporí ich aj Pellegriniho Hlas-SD

Protesty pendlerov podporuje aj strana Hlas-SD, na čele ktorej stojí bývalý premiér Peter Pellegrini. Jej predstavitelia sú aj priamo na mieste. Vláda podľa nich šikanuje vlastných občanov, ktorí sa previli len tým, že bývajú v prihraničných oblastiach. „Strana HLAS požaduje bezplatné testovanie slovenských občanov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú zaočkovaní. Testovanie je alternatívou k očkovaniu, ale vláda nemôže ľudí nútiť zaočkovať sa tak, že ich finančne zruinuje,“ povedal Richard Raši.

Mikulcov tvrdý odkaz

Naopak, minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pendlerom odkázal, že musia dodržiavať pravidlá. Ak sa sťažujú na to, že ich niekto po prvej dávke vakcíny proti COVID-19 nepovažuje za plne zaočkovaných, tak sa majú obrátiť na ústavný súd. Blokáda hraničných priechodov podľa neho zmysel nemá. "Absolútne nič im to nepomôže, takáto diskusia nie je konštruktívna," povedal minister.

Na to, aby sa zaočkovali, majú vraj času dostatok. K samotným protestom bude jeho rezort vnútra pristupovať podľa zákonných možností.

Neprejdú len tak

V prípade našich občanov žijúcich v prihraničných oblastiach do 100 metrov od otvoreného hraničného priechodu aktuálne stále platí, že pokiaľ nie sú zaočkovaní, musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. Pendlerom po novom stačí od 1. septembra 2021 jedna registrácia cez formulár eHranica, Do rovnakého dátumu majú tiež majú výnimku z karantény ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. Zaočkovaní pendleri si na tom ešte lepšie. Registrácia na eHranici im platí 6 mesiacov, po vstupe na naše územie nemajú nariadenú karanténu a ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.