KORONAVÍRUS Rúška sú povinné aj na hromadných podujatiach v exteriéri: Kapacita je naďalej obmedzená

BRATISLAVA - Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri. V rámci preventívnych opatrení to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, hoci sú podľa COVID automatu naďalej všetky okresy na Slovensku zaradené do zelenej farby, teda v stupni monitoringu.

Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, ale aj nevesta a ženích pri sobáši.

Rovnako sa výnimka vzťahuje aj na umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, ďalej na tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania či na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Výnimka platí aj na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, pre návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness v interiéroch aj exteriéroch a rúško či respirátor netreba ani v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Na viacerých miestach stále platia kapacitné obmedzenia

Na viacerých miestach naďalej platia kapacitné obmedzenia. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pre svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania platí, že pri státí môže byť obsadenosť do 50 percent a pri sedení do 75 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb a v exteriéri maximálne 1000 osôb.

Pre wellness, akvaparky či kúpele platí obsadenosť najviac 50 percent kapacity sektoru, alebo maximálny počet zákazníkov 1000. Vo fitness centrách môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

Pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1000 ľudí.

V interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. To sa však netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.