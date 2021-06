POZOR, výstraha pred búrkami na Slovensku: VIDEO Spiš zasiahol downburst s poriadnym vetrom!

BRATISLAVA - S búrkami sa akoby roztrhlo vrece a nevyhýbajú sa ani Slovensku. Dnes predpoludním sa vyskytli najmä na východe a priniesli so sebou prívalové zrážky, no najmä veľmi silný nárazový vietor. Podľa portálu imeteo.sk sa dokonca oblasťou Spišského podhradia dnes prehnal downburst.

"Dnes okolo 8:15 sa v oblasti Spišského Podhradia vyskytol downburst. Ide o jav, ktorého prejavom je silný nárazový vietor. Downburst vzniká, keď sa vplyvom vyparovania vytvorí v oblaku studená vzduchová bublina, ktorá spolu so zrážkami a krúpami padá k povrchu. Toto sa udialo aj v Spišskom Podhradí," informoval portál imeteo.sk.

Búrky dnes najmä na strednom a východnom Slovensku

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) hrozia dnes na strednom a východnom Slovensku búrky s krúpami, preto vydal výstrahu prvého stupňa pre stredné Slovensko a druhého stupňa pre východné. Na východe sa môžu v sobotu vyskytnúť aj prívalové povodne. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Pre Banskobystrický a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred búrkami do 21.00 h. Meteorológovia upozorňujú na búrky v Trenčianskom kraji od 11.00 h do 18.00 h. Výstrahu druhého stupňa pred búrkami vydalo SHMÚ pre Košický a Prešovský kraj do 12.00 h. O stupeň nižšia výstraha platí pre Košický kraj od 12.00 h do 22.00 h, a pre Prešovský do 21.00 h.

Zdroj: SHMÚ

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu," poznamenali meteorológovia.

Pozor na prívalové povodne

Prívalové povodne môžu byť v okresoch Gelnica, Košice-okolie, Košice, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou. Meteorológovia preto vydali prvý stupeň výstrahy. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádza meteorologický ústav.