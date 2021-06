ROZHOVOR Šikana, vyhrážky a Kočner v pozadí: Čistý deň rezonuje aj po rokoch! Obavy som nemala, tvrdí Blahová

Kauza Čistý deň rezonuje v ľuďoch aj po rokoch. Nedávno súd zamietol žaloby centra na vás. Ako ste vnímali žalobu a ako vnímate to rozhodnutie?

No, žalobu som nielen ja vnímala ako šikanóznu, pretože je to jedna z piatich žalôb. A predpokladám, že manželom Tománkovcom išlo najmä o to potrestať ma za to, že som riešila deti v ich zariadení. A naozaj aj tým rozsahom piatich žalôb to vyzerá ako šikana.

Pani Tománková reagovala, že politici by nemali mať takú bezbrehú slobodu slova a obvinila vás, že ste pošpinili dobré meno centra a klamali ste. Čo hovoríte na tieto výroky?

K tomuto sa už vyjadrila aj samotná sudkyňa, ktorá riešila túto žalobu. Od piatku je už známe rozhodnutie, kde je napísané, že všetky moje výroky, ktoré uvádzali ako tie žalované, boli pravdivé, ale ak to boli napríklad tie vyjadrenia k veci, tak mali skutkový základ a konala som vo verejnom záujme a sudkyňa vôbec neprihliadala na to, či som konala ako politička. Výroky, ktoré som na adresu Čistý deň povedala, boli pravdivé alebo mali skutkový základ. V súčasnoti vieme už o dvoch odúdených, ktorí sa podrobili trestu za sexuálne zneužívanie maloletých dievčat. Súčasťou tejto žaloby je aj odkaz na rozsudok psychológa, ktorý mal sexuálne zneužiť tri maloleté dievčatá a je to tam popísané, že nie je o tom pochybnosť a dokonca sa k tomu priiznal.

Pani Tománková avizovala, že sa voči rozsudku odvolajú. Myslíte si, že odvolací súd potvrdí rozhodnutie prvostupňového súdu?

Rozsudok, ktorý som obržala týkajúci sa tejto žaloby, je vypracovaný na 39 stranách. Z tých 39. strán je evidentné, že pani sudkyňa nemala najmenšiu pochybnosť o tom, že táto žaloba je nedôvodná. A dokonca mi priznala aj 100% nárok na úhradu trov konania. Ona aj umožnila Tománkovcom ešte pred začatím súdneho pojednávania, aby oni stiahli tú žalobu, lebo im avizovala, že zrejme to pre nich nedopadne dobre, pretože v tom prípravnom konaní bolo evidentné, že moje výroky boli pravdivé. Takže predpokladám, že aj odvolací súd rozhodne rovnako.

Spravili by ste po rokoch niečo inak?

Neviem, či by som urobila niečo inak. Asi by som neurobila nič inak. Ja ako sociálna poradkyňa, nielen ako politička, keď som sprevádzala nejakého klienta alebo nejaké dieťa s problémom, tak ak už sa nedalo nič s tým systémom robiť, lebo naozaj ten systém ochrany detí je zlý, nechŕani deti ako má, tak som sa obracala na verejnosť. Pod verejným tlakom mi skúste pomôcť nejakú neprávosť, ktorá sa v tomto pripade deje. A presne tak isto som postupovala aj v prípade Čistého dňa. Jednoducho sme využili x nástrojov, kde mal ten štát zabrať. Riešili sme to cez orgány činné v trestnom konaní, cez ústredie práce, cez trestné oznámenia a sťažnosti a nedalo sa s týmto prípadom pohnúť. Preto som napísala ten článok. Len čo bolo v tomto prípade iné, nebolo to, čo ja som robila, ale to, čo sa začalo na tej politickej scéne variť. A toto otvára desivé podozrenia.

Kočner v pozadí

Kauza spoločnosťou hlboko otriasla a zistilo sa aj to, že Tománkovci mali prepojenie na exsiskára Petra Tótha a odsúdeného Mariana Kočnera. Nebáli ste sa, keď ste zistili, akí ľudia sú za tým?

Ono to vyplávalo na povrch vtedy, keď už sme všetci čítali Threemu. Fotografia Tománkovcom s Kočnerom mi dala jasnejší význam, prečo sa všetci politici začali zaujímať o Čistý deň a či nejaké zariadenie bude existovať alebo nebude. Obavy som nemala, keď som videla, že Erik Tomáš radí Tománkovi, tak už ma neorekvapilo, keď sa tam objavil aj Kočner. Už to išlo len klesavou tendenciou.

Dvoch mužov z Čistého dňa odsúdili za zneužívanie maloletých chovankýň. Po jednom odsúdenom pátra polícia. Keď ste sa to dozvedeli, aké boli vaše pocity? Kontaktoval vás niekto z nich? Prípadne vyhráźal sa vám niekto za Čistý deň?

Ale samozrejme. Ale boli to skôr také internetové druhy šikany, rôzne účty mi posielali vyhrážky aj zastrašovania, verbálne ma napádali. Ale hovorím si, že keď sa človek začne báť, vzniká pochybnosť, či sme v demokratikej krajine. Lebo ja sa cítim bezpečne a predpokladám, že moja bezpečnosť je zaistená a nemám sa čoho báť. Keď sa mi nič nestalo vtedy, tak teraz by im aj bolo zbytočné, aby sa mi niečo stalo.

A čo vaši vtedajší kolegovia, podporovali vás alebo ste sa stretli aj s negatívnymi reakciami?

Myslím, že tá podpora vtedajďej opozície bola taká širokospektrálna. Je to však veľmi špecifická téma a tá podpora síce bola, ale nedalo sa nejako pomáhať. Boli sme aj na poslaneckom prieskume a zistili sme rôzne nové skutočnosti, ktoré sú aj súdu predložené ako dôkazy. Tam tá podpora bola, cítila som ju.

Obvinenie Jána Heráka

V posledných dňoch médiami rezonuje aj obvinenie Jána Heráka zo sexuálneho zneužívania. Ako ju vnímate vy?

No, ja sa zvyknem na takéto kauzy pozerať systémovo. Medzi nami sa pohybujú vždy ľudia, ktorí skúšajú presadiť si rôzne pohnútky. Treba sa pozerať na to, ako systém ochraňuje deti. Odhliadnuc od toho, kto tento skutok spáchal, musíme sa pozrieť na to systémovo. Opäť, ako v kauze Čistý deň, boli podané trestné oznámenia, ktoré boli zamietnuté. Neviem, či naši vyšetrovatelia nevedia tieto prípady vyšetrovať alebo to je náročné či nemajú dostatočný odborný backround, aby pozbierali a vyhodnotili dôkazy, to je otázka možno na Generálnu prokuratúru alebo policajný zbor. Druhá vec je, že máme tu nejaké decké tábory, ktoré máme prevádzkované rôznymi inštitúciami a nemáme na to štandardy. A v ďalšom rade, čo ma mrzí najviac, je to, ako sa spoločnosť pozerá na tie obete. Väčšinou sa stretávame s tým, že páchateľ ide dehonestovať tú obeť. Ale robí to aj masovo spoločnosť.

V kauze Čistý deň išlo o to, že namiesto toho, aby sa drogovo závislé deti liečili v ústave, mali im byť podávané omamné látky a mali byť sexuálne zneužívané. Vtedajšie vedenie - Zuzana Miková Tománková a Peter Tománek - potvrdili aj to, že ich zverenkyňa Natália mala sex s Filom. Tvrdili však, že dobrovoľne. V roku 2017 z centra ušli dve chovankyne a podali na resocializačné zariadenie trestné oznámenie.

Tománkovcom radil Kočner

Potom, čo obžalovali Kočnera v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze falšovania zmeniek, polícia sa dostala aj k jeho komunikácii cez aplikáciu Threema. Práve tá ukázala, že Kočner Tománkovcom pomáhal s kauzou Čistý deň, dokonca, mal mať aj prístup k osobným informáciám zverenkýň.

"Nedávajte to zatiaľ von!! Nikam. Pripravujem tlačovku," písal Kočner 28. februára 2017 Zuzane Tománkovej. "Zajtra po 16:00 sme v BA. Ak budete zdravý.." odpísala mu. "Ale vy sa nikde nevyjadrujte. Každému povedzte, že bude tlačovka," dával pokyny Kočner. Tlačová konferencia sa uskutočnila 1. marca 2017. Tománková na nej oznámila, že ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera Čistému dňu akreditáciu ponechalo.

Minister rozhodnutie obhajoval aj napriek tomu, že samotné odobratie akreditácie odporúčala aj špeciálna komisia. Týždeň po tejto tlačovej konferencii sa stretli v jednom z bratislavských hotelov Marian Kočner, bývalý SISkár Peter Tóth a Zuzana Tománková. Priniesli vtedy kompromitujúce materiály o poslancovi Borisovi Kollárovi, ktorý si s jednou z chovankýň písal intímne správy. Tománková písala Kočnerovi, že "Sime dochádza matroš a hysterčí". "Doriti," odpísal Kočner. Akreditáciu Čistému dňu nakoniec odobrali a resocializacné centrum dnes neexistuje. Tománkovci však nijako potrestaní neboli.