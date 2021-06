Europoslankyňa Beňová sa v Prahe poriadne zahanbila: S mužom stretli filmovú hviezdu, neopísateľný pocit!

PRAHA - Okrem toho, že europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová sa v týchto dňoch plnými dúškami venuje svojej rodine a malej dcérke, musí stíhať aj iné pracovné cesty. Jednu takú majú s mužom Ľubomírom Klčom už za sebou a odohrávala sa v Prahe. Po potulkách hlavným mestom nečakane narazili na veľkú hviezdu z filmového plátna, no Beňová sa tak hanbila, že si s ním nakoniec dal fotku iba jej muž.

Beňová začala popisovať zážitok najskôr z pohľadu jej dcéry Ley. "My sme sa vrátili z Prahy po štyroch dňoch. Bola to taká pracovno-výletná cesta a aj keď bolo horúco, prvý raz odkedy sa Leočka narodila sme boli takto “preč z domu”. Zvládla to parádne," pochvaľovala si slovenská europoslankyňa.

Príjemný šok na ulici

To však z tejto pracovnej cesty, na ktorej sa rodinka aj trochu zrekreovala, nebolo všetko. Na ulici ich totiž prekvapil známy americký herec. "Stretli sme tam Adama Sandlera a ten bol veľmi milý a príjemný. Ja som sa hanbila požiadať ho o spoločnú fotku, ale náš tati je smelý a tak sa “cvakli”," popisuje príjemný zážitok Beňová, hoci ona sama s ním fotografiu nemá, a tak je so Sandlerom zvečnený iba jej muž Ľubomír Klčo.

