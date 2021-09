Obrovská radosť Moniky Beňovej: Ďalšie BÁBÄTKO na ceste, už vybrali aj meno!

Monika Beňová našľa svoje šťastie po boku 37-ročného advokáta menom Ľubomír Klčo. Dvojici sa v novmebri minulé roka narodila dcérka, ktorej dali meno Lea. Europoslankyňa zvláda skĺbiť úlohu mamičky i pracovné povinnosti. Netají sa tiež tým, že materstvo si ozaj užíva.

A vyzerá to tak, že Lea sa už čochvíľa dočká parťáčky. Na sociálnych sieťach to prezradila samotná Monika. „Moji milí, chcela by som sa s vami podeliť so šťastnou novinou v našej rodine. K Leuške nám pribudne budúci rok Larinka. Naša Grétka s Martinom budú mať dcérku. Všetci sa z toho nesmierne tešíme. Bude to ďalšia ženská posila v našom tíme,” uviedla politička, ktorá sa teda čochvíľa stane prvýkrát babičkou.

Političku zahrnuli priatelia a priaznivci gratuláciami. „Toto sú najkrajšie a najšťastnejšie roky môjho života,” uzavrela Monika, ktorá k tomuto obdobiu pridala aj dátum, keď sa jej narodil starší syn Martin.

Monika Beňová s partnerom a milovanými deťmi. Zdroj: Ján Zemiar

Zo syna Moniky Beňovej - Martina bude čoskoro tato. Dieťatko mu porodí manželka Grétka. Zdroj: Ján Zemiar

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}