BRATISLAVA - Televízne vysielanie na Slovensku už pomerne dlhú dobu stagnuje. Odkedy máme možnosť sledovať programy vo Full HD kvalite, prakticky nič sa nezmenilo. Tá zmena prichádza práve teraz! Pre predplatiteľov balíčka Magio Go ponúkne služba obsah v Ultra HD rozlíšení. Na to ale budeš potrebovať lepší internet a nejaké to euro navyše. Čo myslíš, ideš do toho?