Známa spoločnosť prezradila, akých ľudí hľadá: Čo by mal spĺňať vhodný kandidát?

BRATISLAVA - Hľadáme flexibilného a zodpovedného zamestnanca či ponúkame možnosť kariérneho rastu – to sú bežné všeobecné frázy, s ktorými sa stretávame pri pracovných inzerátoch. Často nám však vôbec neprezradia, čo sa od nás na danej pozícii vyžaduje a či vôbec spĺňame rôzne kritériá. Priblížime vám, aký je v súčasnosti trend a aký typ ľudí je pre firmy zaujímavý.

Podľa Štatistického úradu na Slovensku aj v 1. štvrťroku naďalej rástla nezamestnanosť. Bez práce bolo aj pod vplyvom následkov pandémie až o štvrtinu viac ľudí ako pred rokom, pričom miera nezamestnanosti stúpla až na 7,1 %. V praxi to znamená, že nezamestnaných je u nás vyše 190-tisíc ľudí, čo je veľmi vysoké číslo. Len na porovnanie, nezamestnanosť v Česku počas mája klesla na 3,9 %, vo Švajčiarsku dokonca na 3 %.

Problém nájsť si prácu má aj mladšia generácia

Najviac nezamestnaných na Slovensku pribudlo v poslednom období hlavne v kategórii 35- až 49-ročných, a to až o takmer 40 %. Pomerne silné je však aj zastúpenie mladšej generácie. Počet ľudí bez práce v skupinách u 25- až 34-ročných a u 15- až 24-ročných sa pohyboval na úrovni 20 %. Jedným z dôvodov je aj to, že sami často ešte nevedia, čo by chceli v živote robiť, a doslova iba skúšajú. Dnes už pritom nemusia absolvovať desiatky pohovorov, aby prišli na to, čo ich baví a aké povolanie či druh práce je vhodný práve pre nich. Stačí si spraviť špeciálny kvíz od Telekomu. Na základe hodnôt, obľúbených činností, ale aj predstáv ponúkne človeku konkrétnu odpoveď na jeho ideálne uplatnenie. Zistite, ako na tom ste práve vy:

Nie je dôležité iba to, čo človek vie

Zodpovednosť, flexibilita, lojalita, schopnosť pracovať v tíme či pružne reagovať na vzniknuté situácie. To je len zlomok toho, s akými očakávaniami sa ľudia stretávajú na pracovných pohovoroch. Možno sa aj vy pýtate, ktoré vlastnosti uchádzačov o zamestnanie sú teda kľúčové.

„Určite sa to nedá zovšeobecniť. Pre nás je však dôležitý potenciál a nie vždy len to, čo človek vie. U každého kandidáta nesmie chýbať drajv a nadšenie, skutočný záujem o prácu a pozíciu,“ radí Veronika Šebková zo spoločnosti Telekom. Tá na Slovensku a v Česku zamestnáva dokopy vyše 6-tisíc ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou pracovných pohovorov je prvý dojem. „​​​​​Hneď v úvode si všímame vzhľad, vystupovanie a neverbálnu komunikáciu. Zásadná je aj samotná pripravenosť na pohovor – či si uchádzač naštudoval informácie o pozícii, o spoločnosti alebo či má napríklad na nás nejaké otázky,“ dodala.

Chyby, ktorých sa určite vyvarovať

A ako na základe svojich skúseností dnes vidí odborník mladšiu generáciu? ​​​„​​​​​Kandidáti od 18 do približne 30 rokov sú oveľa sebavedomejší a smelší, ako to bolo v minulosti. Často je to však skôr na škodu ako na úžitok,“ zhodnotila. Komplikáciou sú aj nereálne finančné očakávania. ​

„​Pýtajú si neúmerne veľa peňazí, aj keď majú slabé alebo žiadne skúsenosti. Táto generácia je zároveň oveľa ľahkovážnejšia a ľahostajnejšia – meškajú na pohovory alebo vôbec neprídu, pôsobia, akoby ani nemali záujem. Občas ich voláme freestylisti,“​​​​ priznala Veronika Šebková z Telekomu.

Pre všetkých uchádzačov o akékoľvek zamestnanie má preto jednoznačné odporúčanie. ​​„​​​​​Je dôležité byť sám sebou a autentický, zároveň však pokorný a dobre sa na každý pohovor pripraviť. Človek predáva sám seba. Odporúčam venovať viac času aj príprave životopisu, je to to prvé, s čím prichádza personalista/recruiter do kontaktu. Veľakrát je to kľúčový moment, keď kandidáta posúvame alebo zamietame.“

Titul nie je všetko, ale...

Skloňovanou otázkou býva aj to, či pri pohovore zaváži titul z vysokej školy alebo dosiahnuté vzdelanie. „​​​​​Závisí to od konkrétnej pozície, resp. požadovaného vzdelania na určitú pozíciu. Vysoká škola je pre nás skôr predpokladom nejakej úrovne vzdelania než meradlom toho, či bude kandidát na danú pozíciu vhodný,“ povedala a nevynechala ani to, ktoré pozície sú najatraktívnejšie.

„​​​​​Na trhu sú žiadaní najmä ľudia z oblasti IT, a to aj na úrovni absolventov vysokých škôl. V tomto odbore je takisto vyššie ohodnotenie nováčikov oproti ostatným oblastiam. Vzhľadom na to, že veľká väčšina absolventov už popri štúdiu pracuje, vedia väčšinou aj reálne ohodnotiť svoju prvú mzdu,“ doplnila.

Uchádzačov o prácu čakajú zmeny

Pracovný trh sa aj na Slovensku mení a potenciálnych uchádzačov čakajú možno už v krátkom čase rôzne zmeny. Čo sa od nich teda bude vyžadovať? „​​​​​Určite bude hrať čoraz väčšiu rolu schopnosť pracovať a prispôsobovať sa rýchlo sa meniacemu prostrediu. Okrem toho schopnosť zrozumiteľne sa vyjadrovať v angličtine, schopnosť hľadať a dohľadávať informácie a kriticky s nimi pracovať,“ povedala.

Vynúteným trendom sa počas pandémie stal aj home office a pre viacerých je to typ práce, ktorý doslova vyžadujú. ​​Vždy sa to však nedá. ​​„​​​​​Nie je to niečo, čo zatiaľ vieme globálne garantovať pre všetkých – zvlášť pri pozíciách v predných líniách, ako sú predajcovia a technici,“ potvrdila.

Zmeňte s Telekomom svoju budúcnosť

Ak ste neúspešne hľadali prácu alebo sa na to ešte len chystáte, je dobré poznať svoje silné stránky. Práve tie vám môžu pomôcť nájsť si vhodné zamestnanie. Ak ešte nie ste rozhodnutí, čo by vás mohlo v budúcnosti baviť a napĺňať, máme pre vás riešenie. Špeciálny kvíz od Telekomu chce mladým ľuďom ukázať a pomôcť nájsť svoj smer. Zjednodušenou formou vám položí niekoľko otázok a následne vás odkáže na oblasti a uplatnenia, ktoré by vás mohli v budúcnosti baviť. Celý kvíz vám navyše zaberie iba pár minút.

