Remišová hovorí o mafii za vlády Smeru: Blaha toto označovanie odmieta

BRATISLAVA - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v pléne Národnej rady (NR) SR skonštatovala, že akýkoľvek minister vnútra z ktorejkoľvek strany by dnes stál pred náročnou úlohou. V diskusii o návrhu na odvolanie šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vyčítala Smeru-SD, že hoci jeho predstavitelia hovoria o narúšaní systému právneho štátu, v čase svojho vládnutia im o jeho posilňovanie nešlo.

Tvrdí, že práve za bývalých vlád na Slovensku vyrástla "chobotnica", ktorá kryla zločiny oligarchov a ich systému. Hovorí o potrebe očisty krajiny od korupcie a mafie. Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa v pléne ohradil voči označovaniu predstaviteľov Smeru-SD za mafiánov. Tvrdí, že "grobianské, gangsterské a mafiánske" je to, čo robí súčasná vládna koalícia. Zároveň kritizoval ministra vnútra.

Remišová považuje aktuálne obvinenia zo strany opozície za smiešne. "Vytvárajú v bezpečnostných zložkách atmosféru chaosu, korupcie a chcú pokračovanie systému tak typického pre vládu Smeru-SD - systému tzv. našich ľudí," povedala Remišová. Takto sa podľa nej opozícia snaží zneprehľadniť situáciu v bezpečnostných zložkách, aby nebolo jasné, či niekto chce pôsobiť ako čestný policajt, prokurátor či sudca. Upozorňuje, že takto sa postupne môže na Slovensku stratiť cit pre právo. Remišová je však presvedčená, že orgány činné v trestnom konaní majú aktuálne rozviazané ruky a konajú. Verí, že keď sa vyšetrovania káuz skončia, dozvieme sa pravdu o mafii, o Slovensku za čias vlád Smeru-SD, ako aj pravdu o tom, kto tento systém roky kryl a komu prinášal prospech.

"Romana Mikulca považujeme nie len za neschopného, ale aj za symbol rodinkárstva," vyhlásil Blaha. Okrem toho ho označil za symbol systému "narafičených udavačov" a za "čističa". V súvislosti s podozreniami o existencii skupiny v bezpečnostných zložkách, ktorá by mala ovplyvňovať a manipulovať výpovede svedkov, hovorí Blaha o krytí zo strany Mikulca. Poznamenal, že opozícia nemôže prehliadať ani informácie o tom, ako Mikulec v čase pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) "dohadzoval kšefty" svojim príbuzným.

Pripomenul, že súčasná koalícia chcela bojovať aj proti rodinkárstvu. Dodal, že od ministra vnútra by očakával i určité vzdelanie. Tvrdí, že vysokú školu si Mikulec urobil v čase šéfovania vojenským tajným, čo nepovažuje za jednoduchú úlohu. Vzhľadom na plagiátorské kauzy viacerých členov vlády ho vyzval, aby svoju záverečnú prácu predložil verejnosti. Pripomenul tiež kauzu Mikulcových "drahých hodiniek", ktoré mali byť falzifikátom, a neznalosť ministra vnútra o zákonoch.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) odmietol Blahovu kritiku. Zastal sa Mikulca aj jeho vzdelania. Okrem toho podľa neho minister vnútra poukazuje aj na trestné činy, ktoré sa v minulosti diali vo VS. Kauzu Mikulcových hodiniek označil za zbytočnosť. Hovorí, že si dal doložiť, ako to bolo s výberom SBS služieb v čase, kedy Mikulec pôsobil vo VS, čo namietal Smer-SD. Tvrdí, že firmy prešli procesom výberu. "Tí, ktorí boli skorumpovaní, sa boja, že skončia vo väzení. A je jedno, či sú koaliční, alebo opoziční," dodal s tým, že sa nebojí len ten, čo nič nespáchal.