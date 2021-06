Politológovia pozerajú na posledné čísla PRIESKUMU: Fico aj Pellegrini súťažia o toho istého voliča

Otázky o tomto prieskume sme preto položili dvom renomovaným politológom: Radoslavovi Štefančíkovi (Š) a Michalovi Cirnerovi (C) .

- V porovnaní s mesiacom máj v rámci prieskumu Focusu to vyzerá, že strácajú (aj keď mierne) obidva tábory - Hlas aj OĽaNO. Dochádza Pellegrinimu dych?

(Š) Nepovedal by som. Platí síce, že ak sa na jedno hnojisko postavia dvaja kohúti, jeden by mal vyhrať. V tomto prípade si ale viem predstaviť, že sa budú vedieť dohodnúť. Pellegrini len o niečo menej kikiríka než Robert Fico. Obaja súťažia o toho istého voliča, Fico má však výhodu v tom, že svojimi konšpiračnými teóriami oslovuje sympatizantov krajnej pravice, takže môže čerpať z nových, hoci obmedzených zdrojov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

(C) Strana Hlas-SD mi pripadá ako spiaca krásavica, žiadna veľká aktivita, ale výborné percentá. Možno je to aj taktika, kto nič nerobí nič nepokazí a vládnuť má predsa vláda, ktorá sa môže skompromitovať aj sama. Nespokojní občania s vládou budú prirodzene podporovať opozíciu bez ohľadu na jej aktivity a program. Nevyhralo tak voľby aj OĽaNO? Občania chceli zmenu za každú cenu. Nevidím dôvod, prečo by nemohli v ďalších voľbách voliť Hlas, aj keby tam spali na vavrínoch.

- Je pomalší pokles OĽaNO dôsledkom výmeny premiéra?

(Š) Určite. Matovič sa stiahol z očí verejnosti a ako ľudová múdrosť hovorí, zíde z očí, zíde z mysle. Keby netrhal kvietky pre Pavlínku, ani ten bulvár by už po ňom neštekol. Keď sa svojho času Matovič stiahol z politiky a nechal na chvíľu žezlo Veronike Remišovej, OĽaNO a s ňou aj popularita Veroniky Remišovej šla na chvíľu hore. Teraz ostáva čakať, či podobný osud nečaká aj súčasného premiéra.

(C) OĽaNO sa preferenčne vrátilo tam, kde sa takmer 10 rokov pohybovalo, a to vrátane volebných výsledkov. Ostali len skalní voliči, ktorým neprekáža ani Igor Matovič.

Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

- Je možné, aby sa ešte niekedy OĽaNO vrátilo na 25 percent?

(Š) Návrat k 25 percentám je predstava z kategórie sci-fi. Ľudia vo februári 2020 volili mačku vo vreci. Matovič sa zdal ako urputný bojovník proti systému našich ľudí. A robil to skutočne dobre. Vedel na problém poukázať, vzbudiť pozornosť, mobilizovať voliča. Ale ako predseda vlády sa ukázal ako babrák. Je dobré, že dnes sedí v kúte so stiahnutých chvostom a zbytočne neprovokuje. Eduard Heger je možno slušný, konštruktívny, vecný premiér, ale pripomína mi skôr dobrého štátneho úradníka, kandidáta na zamestnanca mesiaca, ale určite to nie je človek, za ktorým by mala ísť štvrtina voličov.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

(C) Nikdy nehovor nikdy, ale v ďalších parlamentných voľbách tento úspech OĽANO podľa mňa zďaleka nezopakuje.

- Čo hovoríte na dve strany ĽSNS a Republika tesne pred bránami parlamentu? Bude sa Slovensko nakoniec dívať v parlamente na kotlebovcov a ich duplikát? Majú šancu sa do parlamentu dostať?

(Š) Dve strany z jednej ĽSNS sú dobrá správa. Kedysi chcel Fico zatočiť s extrémizmom a postaviť extrémizmu hrádzu. Politici z demokratického stredu však ukázali svoju neschopnosť a preto sa extrémisti museli poraziť sami. Ak sa nespoja a Fico s Blahom budú s voličom extrému flirtovať aj naďalej, je možné, že Kotleba už bude len súčasťou modernej histórie Slovenska.

Zdroj: TASR - Martin Baumann, Topky - Vlado Anjel

(C) Šancu majú, ale najlepšie by bolo, keby obe strany skončili mimo parlamentu. Sú to extrémisti a treba podporiť ich štiepenie a nenaletieť extrémizmu pod pláštikom novej strany. Demokratické strany v koalícii aj opozícii by sa mali voči nim vyhradiť a odmietnuť s nimi povolebnú spoluprácu.

- Ako si vysvetľujete nárast maďarskej Aliancie? Sú za tým nezastúpené sily týchto voličov v parlamente?

(Š) Aliancia má stále predpoklad rastu. V dobrých časoch dosahovali slovenskí Maďari dvojciferné čísla, takže, ak voliči tejto strane uveria, môže byť v budúcich voľbách v parlamente. Stále existuje na Slovensku dosť Maďarov, ktorých voličské správanie je ovplyvnené vlastnou etnickou príslušnosťou.

(C) Určite áno, pokiaľ viem, je to prvýkrát, čo nie je maďarská strana v parlamente od roku 1990. Občania maďarskej národnosti môžu mať oprávnený alebo aj neoprávnený pocit, že nemajú adekvátne zastúpenie vo veľkej politike.

- Má Smer šancu ešte niekedy predbehnúť Hlas?

(Š) Myslím si, že nie. Volič na Slovensku je príliš prelietavý a nezvykne sa vracať k už opozeranej tvári. Peter Pellegrini je Ficov dobrý žiak, takže určite využije všetky svoje skúsenosti naučené v centrále Smeru, aby tie nasledujúce voľby s prehľadom vyhral. A potom si svojho učiteľa zoberie pod ochranné krídla, nech môžu opäť všetci dobre spávať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel