Ďalší PRIESKUM: Kollárovci a Smer si polepšili! OĽaNO je na úrovni progresívcov

Ak by sa totižto konali voľby práve dnes, tak by ich vyhrala strana Petra Pellegriniho Hlas-SD so ziskom 20,8 percent, čo je oproti prieskumu z júna mierny pokles. Dvojku už tradične obsadzuje strana SaS, tentokrát so ziskom 13,8 percenta opýtaných. Trojicu uzatvára Smer-SD so ziskom 10,9 percenta voličov. Prieskum sa uskutočnil od 6. do 12. júla 2021 na vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: Agentúra AKO

Od štvrtého miesta nižšie

Na štvrtom mieste je stále klesajúde OĽaNO so ziskom 8,8 percenta voličov a za nimi Progresívne Slovensko so ziskom 8,4 percenta. Na šieste miesto sa dostala Sme rodina so 7,8 percentami. KDH by obsadilo siedme miesto so ziskom 6,2 percenta voličov. V parlamente by tak skončilo sedem subjektov

Brány parlamentu nedobyli

Zaujímavé je to aj tesne pred bránami parlamentu, do ktorého by sa nedostala Aliancia (4,3 percenta) a dokonca ani exkotlebovci z Republiky (3,8 percenta). Podobne neuspokojivo to vyzerá aj pre tábor originálnych kotlebovcov z ĽSNS (3,5 percenta). Jasať nemôže ani vládne Za ľudí, ktoré oproti júnu kleslo o neuveriteľných 0,5 a tak sa ledva dostali na tri percentá. Strany ako Dobrá voľba ši Spolu nedosiahli ani 2 percentá.

