PRIESKUM Pellegrini s Matovičom pomaly padajú: Kotlebovci aj ich odídenci útočia na brány parlamentu!

Ten odprezentovali v nedeľnej diskusnej relácii Na telo. Ak by sa voľby konali teraz, s prehľadom by ich podľa Focusu vyhrala Pellegriniho strana Hlas-Sociálna demokracia so ziskom 21,6 percent, ktorá ale oproti máju klesla skoro o percento. Druhou by tesne bola strana SaS so ziskom 12,8 percenta hlasov a mierne tak vzrástla. Tretí je už opozičný Smer-SD s rovnými 12 percentami hlasov, ktorý tiež mierne narástol. Prieskumu sa zúčastnilo 1011 respondentov a prebiehal od 2. do 9. júna 2021.

Zdroj: reprofoto TV Markíza

OĽaNO pozvoľne klesá a Aliancia v parlamente

Najväčší pád v porovnaní s voľbami 2020 zrejme zaznamenalo vládne a premiérske hnutie OĽaNO, ktoré stále padá a v tomto prieskume sa na štvrtom mieste ustálilo s 8,2 percentami. Za nimi je vládna Sme rodina so ziskom 7,6 percent. Pokračujeme Progresívnym Slovenskom so ziskom 6,3 percenta hlasov, v parlamente by bolo aj KDH s 5,8 percentami podpory respondentov a poslední v parlamente by sa objavili aj predstavitelia maďarskej menšiny Aliancia - 5,7 percent.

Zdroj: reprofoto TV Markíza

Pred bránami by boli kotlebovci aj exkotlebovci

Prechádzame na druhú stranu 5-percentného kvóra, kde sa na hranici 4,8 umiestnili kotlebovci z ĽSNS so ziskom 4,8 percent a len o 0,2 percenta nižšie sú ich odídenci zo strany Republika. Vládne Za ľudí kleslo o desatinu percenta na 3,4 percenta a dlhodobo sú podľa prieskumov už mimo parlamentu. Podobné je to s národniarmi z SNS, ktorí získali 3,2 percenta. Mimo parlamentu by skončili aj strany Spolu a Dobrá voľba.

VIDEO Včera Sulík na kongrese SaS vyslovil politologickú úvahu, že Pellegriniho sláva z prieskumov vyšumí: