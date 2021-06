Ministra vnútra čaká ODVOLÁVANIE: Vláda s tým nesúhlasí! Dvaja poslanci Sme rodina váhajú, odkaz pre Fica

BRATISLAVA - To, čo sa deje v koalícii kvôli zajtrajšiemu odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) v parlamente vyzerá ako konflikt názorov minimálne v tábore Sme rodina. Poslanci Peter a Adriána Pčolinskí totiž už obaja avizovali, že Mikulca napriek koaličnej zmluve a príslušnosti strany k vláde nepodporia. Mikulec hovorí, že kvôli väzobne stíhanému exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému sú v konflikte záujmov. Schôdzu pritom iniciuje opozičný Smer a dnes sa nečakane kvôli tejto téme pred schôdzou NR SR uskutočňuje rokovanie vlády.

VIDEO Roman Mikulec po rokovaní vlády o svojom odvolávaní:

Aktualizácia 12:00

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nie je náhoda, že po jej odvolávaní prichádza teraz na rad to Mikulcovo. "Nehovorím, že vo väzbe sú všetci ich nominanti, ale je to väčšina a toto určite nie je náhoda," povedala Kolíková.

Ministrovi vnútra Mikulcovi pri jeho odvolávaní v NR SR vyjadrili podporu viacerí ministri. Šéf rezortu práce Krajniak skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej podporuje, nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra.

Aktualizácia 11:43

Zajtra prichádzame do parlamentu s tým, aby sme im ukázali, že sa ich nebojíme. Povedal po rokovaní dnešnej krátkej vlády premiér Eduard Heger, ktorý rýchlosť rokovania len pripísal tomu, ako si ministri navzájom rozumejú a sú súdržní. "Nezabúdajme prosím na to, že tí nominanti, ktorí vypovedajú, sú ich nominanti. Toto je celý ten dôvod. Toto považujem za veľkú absurditu, že sa idú sťažovať na ministra vnútra," hovorí Heger. "Pán Pčolinský mi vysvetlil unikátnu situáciu, ktorý týmto spôsobom chce vyjadriť solidaritu s ním," komentoval Pčolinského avizované hlasovanie za odvolanie Mikulca premiér Heger. Ten potvrdil, že avizované stretnutie medzi ministrom práce Krajniakom a ministrom vnútra Mikulcom bude dnes poobede, no nešpecifikoval čas. Sľubuje si však od neho zlepšenie vzťahov medzi nimi dvoma.

Aktualizácia 11:38

Rokovanie vlády je po niekoľkých minútach expresne ukončené a minister hospodárstva Sulík už medzičasom aj odišiel (zrejme na očkovanie, ktoré už vopred avizoval). Pred novinárov prišiel už aj sám minister Mikulec. "Pán Fico by si mal uvedomiť, že ak rokovanie nebude v utajenom režime, nemal by čítať utajenú správu, lebo pôjde o porušenie zákona," hovorí Mikulec pred zajtrajškom.

Aktualizácia 11:05

Na rokovanie vlády prišla aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, no bez vyjadrenia.

Aktualizácia 11:02

"Strana Za ľudí podporuje Romana Mikulca, ide o účelový návrh zo strany Roberta Fica. Podporu Vladimírovi Pčolinskému zo strany poslancov Pčolinských pokladám za rodinné záležitosti strany Sme rodina," povedala pre novinárov vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorý prišla na rokovanie.

Na vládu už prišiel aj premiér Eduard Heger. "Robili sme to aj v prípade Kolíkovej, robím to aj teraz. Je to štandardné," povedal ihneď po príchode Heger. "Samozrejme, postavím sa zaňho aj v parlamente," dodal svoj postoj k Mikulcovi na zajtrajšej schôdzi predseda vlády a odišiel s tým, že ďalšie stanoviská poskytne novinárom až po rokovaní vlády.

Aktualizácia 11:00

Minister vnútra Mikulec prichádza na vládu s tým, že dnes ešte žiadne avizované stretnutie ohľadom jeho odvolávania nebolo a bude zrejme až po rokovaní vlády. Viac sa ale novinárom nevyjadril a utekal na stretnutie vládneho kabinetu.

Aktualizácia 10:56

Minister hospodárstva Richard Sulík po príchode na vládu potvrdil, že riešiť by sa mali aj spomínaní Pčolinskovci. "Všetci naši poslanci budú hlasovať za podporu Mikulca. Ľudsky to chápem. Keď ide o rodinu," komentoval vyslovenie nedôvery k Mikulcovi zo strany Pčolinských Sulík.

"Mám iba informáciu, že naši spomínaní dvaja poslanci majú voľnu kartu a viac vám teraz neviem povedať," povedal pred vládou minister práce Milan Krajniak (Sme rodina)."Idem na to stretnutie tak, že poviem svoj názor aj pánu premiérovi. S pánom ministrom vnútra mám ľudsky, korektný vzťah. Aspoň ja to tak hodnotím. Ak mám nejaké pripomienky, výhrady, tak to poviem a snažím sa to povedať za zatvorenými dverami," povedal Krajniak s tým, že Mikulcovi sa nemá za čo ospravedlňovať ani po posledných vyjadreniach v televízii.

Stále je pritom v hre aj to, že duo Pčolinských sa na schôdzi napokon nezúčastní, keďže Krajniak avizoval, že "novinári budú ešte prekvapení, ako sa zachovajú".

Rokovanie na tému Mikulec oznámili nečakane ráno

Dnes sa má 17. rokovanie vlády totiž venovať priamo téme odvolávania ministra vnútra. Je možné, že práve na dnešnom zasadaní sa bude riešiť aj avizovaná dvojica zo Sme rodina, ktorá Mikulca nechce podporiť. Premiér Eduard Heger (OĽANO) v minulosti už v súvislosti s týmto uvažovaním hovoril ako o porušení koaličnej zmluvy. Je preto veľmi pravdepodobné, že sa na vláde budú pýtať aj tieto otázky.

Zdroj: Vlado Anjel

Schôdzu iniciuje Smer na čele s Ficom

Už zajtra sa totiž má začať mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Vyplýva to z návrhu programu schôdze zverejneného na webe NR SR. Návrh na odvolanie podal Smer-SD, podpísali sa podeň aj niektorí nezaradení poslanci.

Dôvod im dala správa z SIS

Opozícia chce odvolávať Mikulca v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf Smeru-SD Robert Fico chce na tejto schôdzi prečítať správu SIS, ktorú mal poslancom predniesť predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime a ktorá sa týkala stretnutia špičiek štátu v budove SIS.

V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o vyhľadávaní spolupracujúcich osôb v prebiehajúcich trestných konaniach s cieľom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Spočívať má v podávaní účelových, tzv. univerzálnych výpovedí, proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. "Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu," skonštatovali opoziční poslanci.

Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Nie však všetci do jedného.

Hnutie Sme rodina nebude podľa Borisa Kollára pri odvolávaní Mikulca hlasovať s opozíciou. Voľnú ruku budú mať len dvaja poslanci hnutia. Kollár túto informáciu povedal novinárom v piatok počas rokovania s lídrami parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Poľsku.

Pčolinskovci sa otočili Mikulcovi chrbtom

Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská (Sme rodina). Mikulec nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) by sa nemal uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že koaličný poslanec plánuje podporiť opozičný návrh na jeho odvolanie z funkcie. Dodal, že Pčolinský je "v ťažkom konflikte záujmov a blízky vzťah s obvineným mu zjavne bráni zachovať si vo veci objektívnosť".

Ohováranie a snahy o zasahovanie do vyšetrovania sú podľa Mikulca praktikami, ktoré boli blízke predchádzajúcim vládam. "My sme prišli s týmito praktikami skoncovať. Prišli sme naplniť to, čo od nás voliči žiadali vo voľbách - spravodlivosť, aby zákony platili pre všetkých rovnako a aby už viac žiadni 'naši ľudia' nestáli nad zákonom. A sám pán Pčolinský zrejme na chvíľu zabudol, že sa zaviazal tieto princípy, zakotvené v programovom vyhlásení vlády, presadzovať," skonštatoval minister.

Minister nedostáva správne informácie, tvrdí Krajniak

K Mikulcovi sa kriticky vyjadril v minulosti už aj minister práce Sme rodina Milan Krajniak. Urobil tak aj včera. "Pán minister vnútra nedostáva správne informácie od svojich podriadených,“ povedal Krajniak. "Nie je predsa možné, aby policajný prezident povedal, že nikto v tomto štáte nemôže byť obvinený iba na základe výpovede jedného kajúcnika, pričom sú zjavné minimálne tri kauzy mimo pána Pčolinského,“ dodal Krajniak. Pre zachovanie objektivity Krajniak pripomenul, že so zadržaným exriaditeľom Slovenskej informačnej služby Vladimírom Pčolinským má dlhodobo priateľský vzťah.

Zdroj: Vlado Anjel

Podľa Krajniaka je dôležité, aby sa žiadne kauzy nezamietli pod koberec, no zároveň musí byť rovnaký meter použitý vo všetkých prípadoch. "Nie je možné, že v jednom prípade NAKA žiada o zbavenie mlčanlivosti, v prípade pána Pčolinského nežiada. V jednom prípade na základe jedného obvinenia kajúcnika polícia vykopáva dvere, v druhom prípade nie,“ povedal Krajniak.