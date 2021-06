FOTO Ministra Krajniaka chceli vtipkári dostať do úzkych: On to zobral vážne a zapózoval im v tomto!

Krajniaka si vychutnali internetoví humoristi, musel sa im nakoniec podvoliť.

BRATISLAVA - Minister práce Milan Krajniak mal zrejme vtipný záver týždňa, keď si pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti spravil anketu ohľadom novej profilovej fotografie. Nie že by to nebola jediná z povinností ministrov, ale na takúto prácu by mali byť skôr určení hovorcovia či asistenti. Kritiku a posmech za toto zožal Krajniak aj od satirickej stránky Zomri, ktorá hlasovanie o novej profilovke do značnej miery ovplyvnila.