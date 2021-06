Pamätáte si ešte na duchovné videá Hegera? Záhadne zmizli z internetu, sú za tým zrejme členovia spoločenstva!

Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Väčšina bežných Slovákov zrejme do obdobia po voľbách 2020 zrejme ani netušila, koho všetkého posielajú z kandidátky OĽaNO do parlamentu a taktiež zrejme netušili, že exminister Marek Krajčí či súčasný premiér Eduard Heger sa angažovali v tzv. charizmatických kresťanských hnutiach, čo sa neskôr dokázalo aj videami z minulosti kde priam kážu ako duchovný. Tie Hegerove ale začali zázračne miznúť z internetu prakticky hneď po tom, ako zasadol do premiérskej stoličky.