Vatikán podal protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii

VATIKÁN - Vatikán v utorok potvrdil, že podal diplomatický protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii. Médiá tento krok označili za "bezprecedentný" zásah Vatikánu do talianskych vnútorných záležitostí.

Návrh zákona o "opatreniach na predchádzanie a na boj proti diskriminácii a násiliu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity a zdravotného postihnutia" predložil do parlamentu poslanec Demokratickej strany Alessandro Zan v novembri minulého roku. V súčasnosti sa o ňom rokuje v Senáte. Takzvaný Zanov zákon obsahuje nástroje na stíhanie za diskrimináciu a podnecovanie násilia voči homosexuálnym, lesbickým, transrodovým a zdravotne postihnutým osobám.

Podľa denníka Corriere della Sera Vatikán vo svojom liste, verbálnej nóte, deklaroval, že zákon je porušením slobody vierovyznania a prejavu zaručených konkordátom, dvojstrannou zmluvu medzi Talianskou republikou a Svätou stolicou. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni pre agentúru AFP potvrdil, že dokument bol "neformálne doručený" talianskemu veľvyslancovi pri Svätej stolici ešte 17. júna.

"Je to bezprecedentný čin v dejinách vzťahov medzi týmito dvoma štátmi - alebo aspoň nie sú známe verejné precedensy," napísal Corriere della Sera s tým, že nótu doručil arcibiskup Paul Richard Gallagher, ktorý je de facto ministrom zahraničných vecí Svätej stolice. Pápež František od svojho zvolenia v roku 2013 zachovával skôr zmierlivý tón pri debate o otázkach homosexuality, pričom zdôrazňoval, že mu neprináleží súdiť takýchto ľudí, a súhlasil s poskytnutím právnej ochrany zväzkom párov rovnakého pohlavia - avšak iba v civilnej, nie cirkevnej sfére, a to prostredníctvom takzvanej právnej úpravy o občianskom spolužití.

Vatikán naďalej obhajuje manželstvo

Napriek tomu však Vatikán naďalej obhajuje manželstvo medzi mužom a ženou, stavia sa proti adopciám detí homosexuálmi a tzv. genderovú ideológiu považuje za hrozbu pre tradičné rodinné hodnoty. Vatikán vo svojej nóte konkrétne namietal proti tomu, aby katolícke školy neboli vyňaté z pripomínania si navrhovaného národného dňa proti homofóbii, lesbofóbii a transfóbii, ktorý sa má konať 17. mája.

Školy a iné verejné ustanovizne by totiž mali v deň antihomofóbie organizovať podujatia, stretnutia a akékoľvek iné vhodné aktivity. Mali by "podporovať kultúru rešpektu a inklúzie, bojovať proti predsudkom, diskriminácii a násiliu motivovanému sexuálnou orientáciou a rodovou identitou," píše sa v návrhu zákona. Kým kritici zákona to vnímajú ako "otvorenie dverí" k tomu, aby na školách dochádzalo k propagovaniu homosexuality, predkladateľ zákona, poslanec Zan, podobné argumenty - aj zo strany cirkvi - odmieta.

"Text (zákona) nijako neobmedzuje slobodu prejavu alebo náboženskú slobodu. A rešpektuje autonómiu všetkých škôl," napísal Zan vo svojom tvíte. Katolícku cirkev v jej stanovisku podporil líder krajne pravicovej Ligy Matteo Salvini. "Nie cenzúre a súdom pre tých, ktorí veria, že mama, otec a rodina sú srdcom našej spoločnosti," vyhlásil Salvini, ktorý zdôraznil, že je proti "akejkoľvek diskriminácii".

Zákon už predtým kritizovala Talianska biskupská konferencia

Zanov zákon už predtým kritizovala Talianska biskupská konferencia, ktorá tvrdí, že ide o zbytočný návrh, keďže súčasné talianske právne predpisy týkajúce sa trestných činov z nenávisti sú dostačujúce aj pre boj proti homofóbii. Denník Corriere della Sera poznamenal, že aj keď Svätá stolica "nikdy predtým" formálne nespochybnila návrh talianskeho zákona, konkordát jej dáva právo tak urobiť.

Vatikán pritom nijako nástojčivo nereagoval, keď v roku 2016 taliansky parlament po rokoch polemík prijal zákon o homosexuálnych partnerstvách. Agentúra AFP poznamenala, že talianske ministerstvo zahraničných vecí nateraz nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie k protestu Svätej stolice proti Zanovmu zákonu.

Zanov zákon bol prijatý dolnou komorou parlamentu vlani v novembri. Jeho konečné schválenie nie je ani zďaleka zaručené, pretože v Senáte narazil na tvrdý odpor pravicových strán. Vláda, v ktorej je Zanova i Salviniho strana, nemá k návrhu zákona nijaké oficiálne stanovisko.