Vodič nerešpektoval stopku: FOTO Nehoda ako vyšitá, štyria ľudia utrpeli zranenia

Auto zn. Škoda Felícia viedol po vedľajšej ceste v obci 50-ročný muž z okresu Vranov nad Topľou. Pri vjazde do križovatky podľa polície nerešpektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde“ a vošiel do jazdnej dráhy po hlavnej ceste idúcemu vozidlu Audi A3, ktoré viedol 27-ročný muž z okresu Trebišov. „Po zrážke sa motorové vozidlo Škoda Felícia otočilo a odrazilo do motorového vozidla Škoda Scala, ktoré stálo na náprotivnej strane križovatky a ktorého 34-ročná vodička dávala prednosť v jazde motorovému vozidlu Audi,“ uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Pri nehode dve osoby utrpeli zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní a ďalšie dve osoby s dobou liečenia do sedem dní. Dychová skúška na alkohol u vodičov bola negatívna. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.