Najznámejšie slovenské kúpalisko v problémoch: Sfalšovaný dokument a mastná pokuta!

Inšpekcia zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti GEO TERMÁL Podhájska, s.r.o. „Inšpektorky počas preventívnej kontroly na vodnom toku Liska v katastrálnom území Podhájska objavili systém rúr, z ktorých vytekala hnedo zafarbená teplá voda. SIŽP zistila, že kontrolovaný subjekt odobral podzemnú geotermálnu vodu z vrtu PO-1 v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy,“ informovala inšpekcia. SIŽP uložila spoločnosti GEO TERMÁL pokutu 128.978 eur, ale dotknutá spoločnosť sa odvolala.

Počas druhostupňového odvolacieho konania sa zistilo, že jedno z predložených rozhodnutí, týkajúce sa oprávnenia čerpať vodu z geotermálneho prameňa, bolo pozmenené, a jeho platnosť vypršala v roku 1994. „SIŽP má za to, že podnikateľský subjekt prichytila pri konaní, nasvedčujúcom spáchanie trestného činu falšovania úradnej listiny. Oznámila to Prezídiu Policajného zboru, úradu kriminálnej polície. Momentálne sa v tejto veci uskutočňuje policajné vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu,“ potvrdila inšpekcia.

Sfalšované potvrdenie

SIŽP preto prerušila správne konanie, v ktorom bude pokračovať, keď sa preukáže, že rozsah protiprávneho konania nezodpovedá trestnému činu, ale ide o správny delikt. Vzhľadom na uvedené SIŽP v prípade obnovenia prejednávania pristúpi k zvýšeniu pokuty, keďže sa preukázala vyššia závažnosť protiprávneho konania. GEO TERMÁL Podhájska je vlastníkom vrtu PO-1 a má oprávnenie cez hermeticky uzavretý systém rúr čerpať geotermálnu vodu, slúžiacu na ohrev, ktorá sa má po využití reinjektovať naspäť do podložia.

Spoločnosť na základe kontrolných zistení v roku 2018 odobrala 219.249 kubických metrov (m3) vôd z vrtu, z toho 96.989 m3 použila v rozpore s vydanými povoleniami orgánu štátnej vodnej správy. Na odber 32.500 m3 vôd sa dotknutá spoločnosť preukázala oprávnením, ktoré sa v procese vyšetrovania ukazuje ako sfalšované, uviedla SIŽP. Vlastník vrtu PO-1 je oprávnený z vrtu čerpať geotermálnu vodu, ktorá sa má využívať výhradne na ohrev skleníkov spoločnosti Slovkvet, s.r.o., ktorá má na tento účel právoplatnú zmluvu so spoločnosťou GEO TERMÁL.

V povolení je podmienka, že táto voda sa nebude kontaminovať a bude sa reinjketovať. Spoločnosť GEO TERMÁL mala v období od mája 1992 do septembra 1994 dočasné povolenie do bazénov distribuovať časť predtým využitých vôd v skleníkoch. Oprávnenie zároveň umožňovalo použitý objem vody po prečistení a ochladení vypúšťať do priľahlého potoka Liska. „Toto povolenie už stratilo právoplatnosť. Spoločnosť GEO TERMÁL počas hlavného štátneho vodoochranného dozoru predložila sfalšovanú kópiu povolenia, v ktorom bolo vymazané časové obmedzenie. Spoločnosť zároveň mnohonásobne prekročila množstvo, ktoré sa uvádzalo v rozhodnutí, a dokonca čerpala do bazénov vody priamo z vrtu,“ potvrdila SIŽ.