Ministerstvo varuje pred KORONAVÍRUSOM: Školám neodporúča organizovať tieto akcie

Minister školstva Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR neodporúča organizovať viacdňové školské výlety. V prípade ich konania sa škola riadi COVID automatom, čo znamená, že okres, kde by boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni monitoring, v prvom alebo druhom stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia rezort školstva neodporúča uskutočňovať. Vyplýva to z usmernenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021.