Medzi Matovičom a Sulíkom to zase vrie: V hre sú milióny, rukojemníkmi sú zúfalí ľudia, tvrdí odborník!

Najnovší spor medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) drží v šachu podnikateľov, ale aj kultúru. Zatiaľ čo Sulik od Matoviča žiada 26 miliónom na pandemickú pomoc, Matovič od Sulíka vyžaduje podporenie jeho rozpočtu, ktorý by zásadne zdvihol deficit o 3,4 miliardy, a to až na 10 %. Problémom je aj zrýchlené konanie, ktoré chce financmajster Matovič. Sulíkovi sa táto forma nepozdáva. Informácie priniesol Denník N.

20 miliónov zo sumy má putovať na podporu nájmov a 6 miliónov by malo smerovať do kultúry. Dohoda pochádza ešte z obdobia, kedy bol ministrom financií Eduard Heger. Ten Sulíkovi predmetné financie prisľúbil. Zároveň by malo ísť o posledné kolo dotácií na pomoc podnikateľom v dôsledku pademickej situácie.

Ste ako malí chlapci, reaguje odborník

"V najnovšom spore Sulík - Matovič má lepšie argumenty Sulík. Pomoc podnikateľom je témou roka. Viacerí dostávajú pomoc z prvej vlny, ktorá sa udiala pred rokom. Matovič je zbabelý politický hráč, ktorý si stále nachádza pre svoje choré hry iných rukojemníkov," reagoval ostro politológ Miroslav Řádek.

Po kolúznej väzbe, odvolávaniu ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) a jej konfliktu so Sme rodina, ide o ďalší spor v koalícii, ktorí je založený na osobných vzťahoch. "Áno, medziľudské vzťahy medzi malými chlapcami hrajúcich sa na veľkých politikov budú aj naďalej veľmi určovať atmosféru vládnutia a trápiť Slovensko," ostro skritizoval oboch politikov Řádek.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dobré vládnutie? Fraška!

"Predstieraniu dobrého vládnutia v rámci Hegerovho kabinetu som ani na malú chvíľu neuveril. Je to len repríza Matovičovej vlády s mierne upraveným zasadacím poriadkom. Preto ma veľmi časté konflikty neprekvapujú," uviedol politológ pre Topky.sk.