Drsná kritika europoslanca: OČKOVACIE certifikáty sú zbytočným zlyhaním vlády! Rezort zdravotníctva reaguje

BRATISLAVA - Potvrdenie, certifikát, COVID pas... Už čoskoro sa tieto dokumenty stanú súčasťou nášho života a nahradia testovania. Mali by ste v nich mať všetky údaje potrebné nielen na cestovanie, ale aj na to, aby ste sa mohli preukázať, že patríte k výnimkám.

Slovensko ešte stále nemá jednotný dokument o očkovaní, no rezorty už začali prípravy. Europoslanec Michal Šimečka na sociálnej sieti uviedol, že Slováci dostávajú "chaotickú zmes desiatok rôznych potvrdení". Rezort zdravotníctva však pre Topky uviedol, že na dokumente sa pracuje a čoskoro by ho mali predstaviť.

Zbytočné zlyhanie vlády

"Chýba anglický preklad, líši sa formát, aj rozsah údajov, na niektorých miestach dokonca odmietajú dať pečiatku a podpis," napísal Šimečka. Aj preto podľa neho Slovensko vypadlo z medzinárodnej dohody, podľa ktorej si Česko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko a Maďarsko už od minulého víkendu vzájomne uznávajú potvrdenia. "Je to ďalšie zo zbytočných zlyhaní vlády, ktoré komplikuje život našim občanom pri cestách do zahraničia," napísal.

Koncom apríla sa spolu s kolegami listom obrátili na vicepremiérku Veroniku Remišovú. "Pýtali sme sa, ako sa Slovensko pripravuje na digitálne zelené certifikáty, v ktorých budú mať občania EÚ zaznačené očkovanie, testy alebo prekonanie covidu-19, aby mohli jednoduchšie využívať slobodu pohybu v Únii. Veronika Remišová nás ubezpečila, že na implementácii digitálnych preukazov štátne orgány pracujú, ale bližšie informácie nechce komunikovať, kým nebude všetko pripravené," dodal Šimečka.

Ministerstvo zdravotníctva

Na certifikáte momentálne rezorty intenzívne pracujú. "Ministerstvo zdravotníctva aktuálne intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom. V najbližších dňoch predstavíme konkrétne riešenie," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Toto tlačivo by malo fungovať do času, kým sa nezavedú green pasy alebo COVID pasy, ktoré budú platné v krajinách EÚ.

"Aktuálne v prípade, ak niekto potrebuje vycestovať do povolených krajín, prosíme, aby kontaktoval svojho všeobecného lekára a požiadal ho o potvrdenie očkovania do Medzinárodného očkovacieho preukazu," uviedla hovorkyňa.

Na zavedení tzv. green pasov alebo nám známych COVID pasov sa podieľa rezort zdravotníctva, investícií a vnútra. Pasy by mali byť hotové 26. júna. Už predtým to uviedol aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Práve s takýmto pasom, v ktorom budete mať údaje o prekonaní koronavírusu, očkovaní či testoch, by malo byť cestovanie jednoduchšie. Certifikáty bude vydávať NCZI.