FOTO Tragická dopravná nehoda: Polícia v súvislosti so smrťou 18-ročného vodiča začala trestné stíhanie

"Na ceste tretej triedy v smere od obce Toporec na obec Veľká Lesná 18-ročný vodič z obce Veľká Lesná riadil osobné vozidlo značky Volkswagen Polo. Pri prejazde ostrej pravotočivej zákruty, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, ako aj iným okolnostiam prešiel s vozidlom do protismeru. Dostal sa do šmyku, vozidlo narazilo do stromu po ktorom sa zosunulo do potoka, tam ostalo prevrátené na streche. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniam mladého vodiča, ktoré boli nezlučiteľné so životom," uviedla Ligdayová s tým, že na vozidle vznikla škoda vo výške približne 2500 eur.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Nehoda je v štádiu vyšetrovania, polícia bude podľa Ligdayovej skúmať všetky okolnosti tejto tragickej udalosti.