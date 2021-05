Mladého vodiča (21) pod vplyvom alkoholu v jazde nárazy nezastavili

POPRAD - Okresný dopravný inšpektorát v Poprade vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky voči 21-ročnému mužovi z obce Spišský Štiavnik. Mladík počas jazdy osobným motorovým vozidlom na ceste prvej triedy medzi obcami Hôrka a Švábovce v nedeľu 16. mája v noci nezvládol riadenie a narazil do niekoľkých dopravných značiek i zábradlia. Pri dychovej skúške nafúkal, informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

"Vodič pri prejazde zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, vozidlom zišiel mimo cesty, kde narazil do zvislého dopravného značenia hlavná cesta i do dopravného značenia začiatok obce Švábovce," priblížila s tým, že mladík aj napriek týmto nárazom v jazde pokračoval. Následne mal naraziť i do kovového zábradlia a napokon aj ďalšej dopravnej značky. Pri incidente mal utrpieť ľahké zranenie.

Výsledok dychovej skúšky pri policajnej kontrole dosiahol hodnotu 1,5 promile. Polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. "Škody na dopravnom značení sa vyšplhali na sumu 450 eur a na kovovom zábradlí na 500 eur," doplnila Ligdayová.