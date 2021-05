KORONAVÍRUS Zmeny na hraniciach: Po príchode do týchto krajín už nie je povinná karanténa

BRATISLAVA - Osoby prichádzajúce zo SR môžu vstúpiť do Slovinska bez nutnosti absolvovania karantény a preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Platí to od 15. mája, keď bola SR zaradená do slovinského žltého zoznamu krajín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.

Rezort zahraničia spresnil, že pohyb po Slovinsku je bez obmedzení. Verejná, medzinárodná autobusová a železničná doprava je povolená za podmienky dodržania odstupu a nosenia rúšok. Povolené sú taxislužby za nutnosti nosenia rúšok. "Otvorené sú hotely a ubytovacie zariadenia v rámci celého Slovinska, hostia musia mať potvrdenie, že prekonali COVID-19, boli očkovaní alebo vykonali antigénový alebo PCR test, ktorý nie je starší ako 48 hodín," informovalo ministerstvo.

V rámci celej krajiny môžu byť od 5.00 h do 22.00 h otvorené terasy reštaurácií a barov. "V interiéri reštaurácií môžu byť iba hostia, ktorí majú potvrdenie, že prekonali COVID-19, boli očkovaní alebo vykonali antigénový alebo PCR test, ktorý nie je starší ako 48 hodín," doplnil rezort zahraničia.

Po príchode do Talianska už nie je potrebná kranténa

Po príchode do Talianska už cestujúci nemusia absolvovať povinnú karanténnu a ani opakovať test na ochorenie COVID-19. Táto povinnosť je od nedele (16. 5.) zrušená. Pri vstupe do krajiny je však potrebné preukázať sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín od odberu. Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Pri vstupe do Talianska je zároveň nutné vyplniť čestné vyhlásenie za každú osobu. Taktiež platí povinnosť registrácie na oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia a zároveň povinnosť zaslania negatívneho výsledku testu. Rezort slovenskej diplomacie upozorňuje na možné regionálne odlišnosti.

Do soboty (15. 5.) sa pri vstupe do Talianska museli cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrilo aj Slovensko, preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Následne bola povinná päťdňová karanténa. Po absolvovaní karantény bolo nutné opäť sa podrobiť antigénovému alebo PCR testu. To platilo pre osoby, ktoré sa 14 dní pred vstupom do Talianska nachádzali v krajinách uvedených v kategórii C. Výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.