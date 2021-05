VIDEO rozhovor premiér Heger: Plošné dvíhanie platov by nemalo zmysel a drsný odkaz živnostníkom!

V rozhovore sa dozviete:

Nielen vy, ale aj hnutie OĽaNO, často hovorí, že ste od voličov získali obrovský mandát. To však nie je úplne pravda, keďže percentuálne lepší výsledok získal v minulosti nielen Robert Fico, keď zostavoval jednofarebnú vládu, ale aj Vladimír Mečiar. Mohli by ste to uviesť na pravú mieru?

Veľmi rád. Hovoríme o mandáte na zmenu, ktorá sa odrazila v tom, ako ľudia volili, ale aj aké strany volili. Dali silný mandát aj hnutiu OĽaNO, či už na boj s korupciou, ale aj proti ére našich ľudí. Myslím si, že ľudia toho mali plné zuby, dali mandát nášmu hnutiu, ale aj ďalším stranám a myslím si, že tá koalícia, ktorá vznikla je nielen koalíciou zmeny, ale aj obnovy a prosperity.

V čom?

Na Slovensku zavádzame rôzne opatrenia, ale aj zmeny,aby sme zo Slovenska urobili úspešnú krajinu, pretože Slovensko už pár krát zažilo veľké úspechy a myslím si, že teraz je na takéto úspechy znova čas a myslím, že práve na to má. Ľudia Slovenskej republiky sú kvalitní ľudia a verím tomu, že vieme zo Slovenska urobiť úspešnú a vyspelú krajinu. Poďme to urobiť.

Zdroj: Vlado Anjel

Tejto vláde sa často vyčítala dezorganizovanosť, ale aj určitá optika expremiéra, ktorý je z malého mesta. Je koniec vlády chaosu?

Nechcem zľahčovať veci, pretože tá pandémia bola vyčerpávajúca pre všetkých, aj pre okolité krajiny. Všade ľudia cítili, že vlády na to neboli pripravené a museli kvôli ochrane zdravia zavádzať nepopulárne opatrenia. To nie je nikdy príjemné a na popularite to nepridáva. Ten naratív chaosu začal znieť od opozície, pretože nevedeli pomenovať skutočné problémy. Naša vláda s ich vládami to je ako „nebe a dudy,“ keď to tak poviem.

Spomeňme si na všetky tie veľké korupčné kauzy či už vo vláde Roberta Fica, alebo Petra Pellegriniho. Jediné, čo vedeli povedať bolo, že je tu chaos. Do toho chaosu ale oni sami prispievali tým, že ľudí vyzývali, aby boli neposlušní, aby si dali dole rúška. Spomeňte si, že Peter Pellegrini ešte predtým ako nastúpil povedal, že štát sa o nikoho starať nebude, že každý sa má o seba starať sám. Ako toto môže povedať jeden premiér? Bolo vidieť, že ten chaos zasievala do veľkej miery opozícia a potom hovorili, že my ho spôsobujeme. Je pravda, že tých opatrení, ktoré sme zavádzali bolo veľa – čo sa týka nákupných centier, škôl atď. ktoré boli komunikačne náročné. Ja by som to však nenazýval chaosom, ale skôr by som to označil tak, že samotný boj s pandémiou bol veľmi komplikovaný a preto tie vysvetlenia neboli jednoduché.

Stáli ste aj pri zrode plánu obnovy, či už z pozície ministra financií, ale aj teraz z pozície predsedu vlády. Ak by ste mali vybrať jednu „čerešničku“ z ktorej budú mať občania najväčší prospech, čo by to bolo?

Aj dnes som už spomenul, že Slovensko má na to byť úspešnou krajinou a keď sa pozriete na príbehy všetkých tých úspešných krajín, tak začínali kvalitným vzdelávaním. Preto som od začiatku hovoril, že vzdelávanie musí byť súčasťou Plánu obnovy.

Potrebujeme reformovať vzdelávanie a pripravovať naše deti, aby sa učili to, čo ich baví, ale aby tomu aj rozumeli. Aby sa prestali „bifľovať“ a aby boli pripravené na pracovný trh. Aby nemuseli ísť na rekvalifikačný kurz ako prvé, hneď potom, čo príde. Toto by malo skončiť. Študujú na to, aby vedeli ísť do práce, aby ich tá práca bavila a aby si vedeli zarobiť. To je opäť o tých platoch.

Chcem, aby sme mali na Slovensku prácu s vyššou pridanou hodnotou, aby sa vedeli na túto prácu lepšie pripraviť, lebo tá je aj lepšie ohodnotená. To je aj cieľom. Preto je pre mňa najdôležitejšou časťou Plánu obnovy práve vzdelávanie.

Zdroj: Vlado Anjel

Ak je pre vás dôležité vzdelávanie, prečo sa do Plánu obnovy nedostala kultúra?

No, to nie je úplne pravda, že sa tam kultúra nedostala. Po prvé si musíme povedať, že sú tam aj investície práve do knižníc z hľadiska škôl. Budú to nové, moderné, pekné knižnice, lebo ak ste spojili kultúru so vzdelávaním, tak to je práve to miesto, kde to súvisí.

Treba povedať aj to, že z Plánu obnovy neviete financovať pravidelné výdavky. To bolo zakázané. Mohli tam ísť len investície. Preto som rád, že ministerka kultúry má pripravené ďalšie reformy, ktoré opäť chce urobiť. Ak si pozriete aj iných ministrov kultúry, tak naša ministerka naozaj investovala do tej pomoci a našla zaujímavé prostriedky na to, aby podala pomocnú ruku kultúrnej obci.

Zdroj: Vlado Anjel

Tá pomoc je, ale stále malá. Dokonca sa hovorí aj o tom, že minister financií má blokovať určité financie pre kultúru, peniaze mali dostať už koncom minulého roka, ale ešte stále nič neprišlo...

To nie je korektné. Vy prídete s informáciou, že minister financií niečo blokuje. Máte k tomu aj nejaké dôkazy?

Pokojne mi to vyvráťte, ja pracujem s informáciami, ktoré mám...

To je ale taká informácia, že kto to povedal a odkiaľ to má?

K veľkej časti kultúrnej obce sa však ešte stále žiadna pomoc nedostala... Kde to viazne?

Odkiaľ máte tieto informácie? Ja vidím čísla, koľko bolo žiadateľov a ku koľkým sa pomoc dostala. Ja sa Vás pýtam na základe čoho toto tvrdíte. Fond na podporu umenia predsa bol a ľudia si tú pomoc čerpali.

Zdroj: Vlado Anjel

Áno, ale napríklad vypadli ľudia, ktorým bolo predtým povedané, že si môžu odložiť odvody. Pán premiér v rámci schém pomoci mali byť najprv fondy, potom sa z toho stali konkrétne projekty. Dialo sa to, že vždy to určitú skupinu diskriminovalo alebo diskvalifikovalo.

Toto nie je úplne korektné čo hovoríte. Buď povedzte úplne konkrétne príklady, podložené dátami, alebo nechoďme do tejto debaty, lebo keď poviete, že vždy niekto vypadol a vždy niekto nedostal, tak sa bavme konkrétne.

Ja vám poviem ako to vnímam ja. Podľa mňa tá pomoc bola adresná a v rámci možností Slovenska, ktoré nešlo do tejto krízy s nízkym dlhom, ale s vysokým dlhom. Krajiny ako Nemecko, ale aj Česká republika mala štyri roky prebytkový rozpočet, čo znamená, že znižovali svoj život. Slovensko ešte nikdy nehospodárilo s prebytkom, čo znamená, že vždy a každým rokom zvyšovalo dlh.

Preto sme my museli to euro obracať trikrát, pretože musíme hľadieť na dlh. Ak by predchádzajúce vlády dodržiavali svoje vlastné ciele tých osem úrodných rokov, tak by malo Slovensko o 9 miliárd viac. Dali sme vyše 1,3 miliardy na Kurtzarbeit, na podporu umenia sme dali desiatky miliónov. Predstavte si, že by sme mali deväťnásobok. To by bolo niečo úplne iné. My sme museli ísť adresne a veľmi premyslene. To, že by sme nič nedávali ne je pravda.

Ja vám to presne pozriem a pokojne vám to pošlem...

Tak mi to pošlite.

Zdroj: Vlado Anjel Minulý týždeň sme čelili odvolávaniu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Vy ste ju na konci objali, ale nevystúpili ste na jej obranu. Prečo?

Vítam, že vládna koalícia obstála v tejto skúške a odolala pokusu opozície, pretože jej ide o jej rozbitie. Ja sa pozerám na to, čomu čelíme a chcem urobiť zo Slovenska úspešnú krajinu. Toto je práve tá oblasť do ktorej venujem všetku svoju energiu.

To ste mi, ale úplne neodpovedali, že prečo ste nevystúpili na obranu pani Kolíkovej.

Myslím, že som to povedal veľmi jasne.

Dokonca aj váš klub sa rozdrobil. Časť poslancov nehlasovala, poslanec Martin Čepček hlasoval za odvolanie ministerky.... Aká je u vás vlastne atmosféra?

Pre mňa je dôležitá stabilná vláda a tomu venujem všetku energiu, práve preto, že stojíme pred veľkými výzvami. Ja nevidím dôvod, aby som riešil konkrétne veci, to nie je moja úloha. Sú tam predsedovia strán, klubov, parlament má v rámci koalície svoje stretnutia, je tam grémium. Ja som zodpovedný za výsledky vlády a pre mňa je najdôležitejšie venovať všetku tú energiu výzvam, pred ktorými stojíme, zvládnuť všetky tie reformy, byť úspešní v investíciách a urobiť zo Slovenska úspešnú krajinu.

