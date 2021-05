Drsný útok Kollára kvôli kolúznej väzbe: V parlamente kričal na Kolíkovú! Na prípravu ste sa vykašľali

"Nestačím sa diviť, ako tu počúvam, pani ministerka, ako ste vy pripravená urobiť ambiciózny zákon. Pýtam sa, čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok, tretí rok?" vyhlásil Kollár počas diskusie v pléne NR SR k návrhu poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorý upravuje lehoty kolúznej väzby. Pýtal sa ministerky, koľko mŕtvych v kolúznej väzbe jej bude stačiť, aby zmenila legislatívu.

Rok ste ministerkou a zákon nikde

"Rok ste ministerkou, dodnes to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku," povedal Kollár a vyčítal ministerke, že "sa na to vykašľala". Dodal, že návrh Hajšelovej sa dá v druhom čítaní upraviť.

Šéf NR SR považuje za masírovanie verejnej mienky tvrdenie, že návrhom chcú dosiahnuť púšťanie zlodejov a vrahov. "Nechcite vravieť ľuďom, že keď upravíme lehotu kolúznej väzby na európsku úroveň, že ideme púšťať väzňov. Prečo používate naratív, že my ideme púšťať ľudí? To znamená, že priznávate, že kolúznu väzbu používate ako trest, čo je neprípustné," vyhlásil Kollár. "Platí prezumpcia neviny a keď to necítite, nebuďte ministerkou spravodlivosti, prosím," doplnil.

Ak by novela vstúpila do platnosti, protikorupčné zameranie vlády by stratila zmysel

Na tému kolúznej väzby má Veronika Remišová mám dlhodobo jasný názor. "Môžeme diskutovať o podmienkach, avšak narýchlo presadzovať skracovanie akéhokoľvek druhu väzby považujem za nebezpečný experiment. Je neprijateľné, aby skrátenie väzby účelovo poslúžilo vplyvným ľuďom, ktorí sú dnes stíhaní v kauzách obrovskej korupcie či organizovaného zločinu," uviedla v reakcii.

Ak by novela z dielne Sme rodina vstúpila do platnosti, protikorupčné zameranie tejto vlády by stratilo svoj zmysel. "Dohodu, ktorá by zabránila takýmto škodlivým následkom mala pripraviť spoločne s Borisom Kollárom ministerka Mária Kolíková. Očakávam preto, že tak ako pri iných kľúčových zákonoch, aj v tomto prípade bude koalícia koordinovať všetky kroky tak, aby nedochádzalo k hlasovaniami s opozíciou," dodal s tým, že boj proti korupcii pokladá za zásadnú a principiálnu úlohu tejto koalície, preto zvlášť v otázke kolúznej väzby apeluje na partnerov, aby nezabúdali, kvôli čomu nás občania volili.

Koalícia si opäť protirečí

Kollára v pléne podporila okrem poslancov Sme rodina napríklad aj koaličná poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO). Treba podľa nej brať zreteľ na plynutie času. "Keď je niekto ponižovaný, čas plynie inak. Tu sa bavíme o porušovaní ľudských práv," pripomenula v súvislosti s podmienkami v kolúznej väzbe. Dodala, že v takejto situácii sa "kašle" na procesy a treba konať.

Poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí) reagoval, že Kolíková je jednou z najefektívnejších ministeriek, ktorá presadila veľkú reformu justície, ako aj zákon o zaistení majetku. Jeho stranícky kolega Marek Hattas pripomenul, že hlasovanie proti názoru akéhokoľvek ministra znamená, že koalícia je zbytočná.