Prezidentka Čaputová: Definitívne rozhodnutie o referende, posiela ho na Ústavný súd. Opozícia už reaguje!

V dobe, keď sa začalo skloňovať referendum, do ktorého sa zapojila aj parlamentná opozícia, malo Slovensko tisíce mŕtvych a premiéra Igora Matoviča (OľaNO) v čele vlády. Takmer 600-tisíc podpisov odovzdal petičný výbor, a zástupcovia opozície, do Prezidentského paláca ešte 3. mája. Prezidentská kancelária tak podpisy kontrolovala presne deväť dní.

Aktuálne sa prezidentka postaví pred verejnosť a vyjadrí sa k otázke, ktorá kvári nielen vládu, ale aj občanov. Je referendum v takejto podobe ústavné. Ako to vidí hlava štátu, môžete sledovať naživo na našom streame tu.

„Prezidentskej kancelárii bola 3. mája doručená petícia za vypísanie referenda o skrátení funkčného obdobia parlamentu. Po kontrole petičných hárkov dnes môžem skonštatovať, že petícia doposiaľ obsahuje 524 013 platných podpisov občanov Slovenskej republiky. Keďže zákon vyžaduje ako minimálny počet podpisov 350 tisíc, konštatujem, že petícia spĺňa formálne náležitosti na vypísanie referenda. Dopočítanie zvyšných hlasov bude ukončené v najbližších dňoch," uviedla k téme s tým, že veľký počet podpisov, ktorý sa v relatívne krátkom čase podarilo organizátorom vyzbierať svedčí o tom, že dôvody na vypísanie referenda považuje relevantný počet občanov za vážne. K vôli občanov vyjadrenej v petícii mám úctu a pristupujem k nej maximálne zodpovedne. Aj preto som rada, a ďakujem za to zamestnancom a zamestnankyniam prezidentskej kancelárie, že sme dokázali overiť platnosť dostatočného počtu podpisov veľmi rýchlo - za jeden týždeň.

Podmienky sú však dve

Druhou podmienkou, však podľa prezidentky pre vypísanie referenda je splnenie obsahových náležitostí, a teda súlad predmetu referenda s ústavou."V odbornej verejnosti už dlhodobo prebieha diskusia o ústavnosti položenej otázky. Právne názory sa rôznia, a rovnako sa rôznia aj názory na to, akým spôsobom má byť výsledok referenda uvedený do praxe. Doterajšia judikatúra ústavného súdu ohľadom inštitútu referenda neposkytuje dostatočný základ, podľa ktorého by mohli ústavné orgány postupovať," uviedla prezidentka s tým, že nie je teda jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky. Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili.

"Mám vo veľkom rešpekte petičné právo a považujem za svoju ústavnú povinnosť zabezpečiť, aby referendum nesprevádzali žiadne pochybnosti a aby jeho výsledok nemohol byť napadnuteľný. Rozhodla som sa preto obrátiť na Ústavný súd SR s otázkami, ktoré pomôžu raz a navždy tieto nejasnosti odstrániť. Teda s otázkami, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende," uviedla hlava štátu.

Prezidentka nechce naťahovať čas

"Tak ako som žiadnym spôsobom nenaťahovala čas pri overovaní podpisov, tak aj v tejto veci budem konať bezodkladne a hneď zajtra sa s otázkami obrátim na Ústavný súd SR. Doručením začne Ústavnému súdu SR plynúť lehota 60 dní. Zároveň dopredu deklarujem, že v prípade kladného stanoviska Ústavného súdu neplánujem využiť celú zostávajúcu časť lehoty, ktorú podľa ústavy mám a referendum vyhlásim tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri," pokračovala ďalej s tým, že úlohou prezidentky je urobiť rozhodnutie, ktoré zabezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané žiadnymi ústavnými pochybnosťami. "Považujem preto za správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhlásením referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok," ukončila svoje vyhlásenie.

Trapas Remišovej, kritika Andreja Danka!

"Akékoľvek bude rozhodnutie ÚS, strana Za ľudí to bude rešpektovať," potvrdila Veronika Remišová, ktorá vyzradila, že prezidentka referendum pošle na ústavnú súd, ešte pred 16:00. Na otázku, či sa neobáva, že ešte pred prípadným konaním referenda sa nerozpadne vláda sama, vicepremiérka uviedla, že takéto riziko nevníma. "Ako vidíte, vláda funguje, situácia sa zlepšuje, nie je dôvod na to, aby koalícia nevydržala," povedala.

Petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách podpísalo vyše 585.000 ľudí. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky v pondelok 3. mája v Prezidentskom paláci. Prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že svoje ďalšie kroky oznámi po tom, ako sa potvrdí, že petícia splnila ústavou predpísané kritériá.

"Slovenská národná strana dôrazne protestuje proti vyhláseniu pani Remišovej o tom, že pani prezidentka Zuzana Čaputová oznámi národu postúpenie posúdenia v otázke referenda na Ústavný súd Slovenskej republiky," uviedla strana v oficiálnom vyhlásení.

"Je nedôstojné, ak členka koaličnej strany, podpredsedníčka vlády má skôr informácie ako všetci občania Slovenskej republiky. Veronika Remišová by bola na svojich právach ukrátená tým, že v prípade úspešnosti referenda by nebola podpredsedníčkou vlády," pokračovali vo vyhlásení ďalej s tým, že je otázkou, prečo prezidentská kancelária vopred informuje súčasnú vládu o tom, ako bude postupovať.

"Žiadame o verejné ospravedlnenie Remišovej za to, že sa vyjadrila skôr ako prezidentka Slovenskej republiky. Veríme, že prezidentka Slovenskej republiky nekoná účelovo len preto, aby pomohla tejto vláde ďalej vládnuť. Prezidentka Slovenskej republiky je zodpovedná za túto vládu tým, že súhlasila s novým usporiadaním vrátane ministerstva financií pre Igora Matoviča," písalo sa ďalej v stanovisku strany, kde sa uvádza, že prezidentka ukazuje, že nie je prezidentkou všetkých občanov, ale že slúži záujmom súčasnej koalície.

"Prezidentka odstúpením referendovej otázky na Ústavný súd Slovenskej republiky hlboko urazila 585 000 podpísaných občanov Slovenskej republiky. Ukázala verejnosti, že je plne na strane vlády Hegera a Matoviča a vyhovuje jej táto vláda. Do budúcna prezidentka Čaputová je plne zodpovedná za to, čo sa bude so Slovenskou republikou diať," odznelo v závere.

